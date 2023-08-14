Индекс РТС вырос в понедельник за счет укрепления рубля, индекс Мосбиржи скорректировался вниз после заявлений ЦБ РФ

Москва. 14 августа. Индекс РТС вырос по итогам торгов в понедельник за счет укрепления рубля; при этом индекс Мосбиржи, достигавший в ходе первой половины торгов 14 августа отметки 3225,78 пункта (+2,2% к закрытию пятницы), скорректировался вниз после заявлений ЦБ РФ о внеочередном заседании регулятора по ставке.

К 18:50 МСК индекс Мосбиржи составил 3131 пункта (-0,78%), индекс РТС - 1009,43 пункта (+0,85%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже продемонстрировали негативную динамику в пределах 3,5%.

Банк России 15 августа проведет внеочередное заседание совета директоров, на котором будет рассматриваться вопрос об уровне ключевой ставки. Как говорится в сообщении ЦБ, пресс-релиз с решением совета директоров будет опубликован в 10:30 по московскому времени во вторник. Плановое заседание совета директоров по ставке должно пройти 15 сентября.

ЦБ РФ 21 июля принял решение повысить ключевую ставку сразу на 100 базисных пунктов - до 8,5% годовых. Регулятор тогда отметил, что допускает возможность дальнейшего повышения ставки на ближайших заседаниях для стабилизации инфляции вблизи 4% в 2024 году и далее.

Российский рубль заметно снижался на Мосбирже в первой половине торгов понедельника (доллар США поднимался до 101,75 руб. впервые с 23 марта 2022 года, евро - до 111,415 руб.). Однако после заявлений Банка России о внеочередном заседании рубль перешел к заметному укреплению, что негативно сказалось на динамике рублевых цен российских акций и индекса МосБиржи, но поддержало рост индекса РТС. К закрытию торгов доллар США опустился до 97,66 руб./$1 (-1,77 рубля к закрытию пятницы).

В результате, по итогам дня подешевели обыкновенные акции "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (-3,5%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-2,9%, "префы" потеряли в цене 1,9%), ВТБ (MOEX: VTBR) (-2,1%), "Московской биржи" (MOEX: MOEX) (-2%), "ММК" (MOEX: MAGN) (-1,6%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (-1,6%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (-1,5%), Сбербанка (MOEX: SBER) (-1,4%, "префы" снизились также на 1,4%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (-1,4%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (-1,3%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (-0,9%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (-0,8%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (-0,8%), "Полюса" (MOEX: PLZL) (-0,8%), "Русала" (MOEX: RUAL) (-0,5%), "МТС" (MOEX: MTSS) (-0,1%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (-0,1%), расписки TCS (SPB: TCS) (MOEX: TCSG) Group (-2,9%) и OZON (MOEX: OZON) (-1,5%).

Вместе с тем остались в плюсе акции "РусГидро" (MOEX: HYDR) (+2,1%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (+2%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (+0,8%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (+0,3%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (+0,1%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (+0,1%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (+0,1%).

Дивиденды ПАО "Белуга групп" (MOEX: BELU) (+0,8%) по итогам первого полугодия могут составить 320 рублей на акцию. Такую рекомендацию дал совет директоров ПАО на заседании в понедельник. "Таким образом, рост дивидендных выплат на акцию по отношению аналогичному периоду 2022 года составит 113%", - уточняется в сообщении. Размер дивидендов составит 120% чистой прибыли "Белуга групп" по МСФО за первую половину 2023 года. "Данный размер дивидендных выплат учитывает сезонность бизнеса компании и способствует более равномерному распределению прибыли среди акционеров в течение года", - говорится в сообщении. Список лиц, имеющих право на получение дивидендов, рекомендовано подготовить на 29 сентября 2023 года. Внеочередное собрание акционеров пройдет 18 сентября 2023 года в заочной форме.

Рост акций ПАО "Черкизово" (MOEX: GCHE) в ходе торгов превышал 40% на новостях о созыве совета директоров компании по выплате дивидендов за I полугодие 2023 года. Московская биржа проводила дискретный аукцион для акций ПАО "Черкизово" в период с 15:25 до 15:55 МСК в "Режиме торгов Т+" из-за роста их цены более чем на 20%. Но к закрытию основных торгов темпы роста сократились до 19%. Совет директоров ПАО "Черкизово", одного из ведущих производителей мясной продукции в РФ, планирует 15 августа принять рекомендации по дивидендам за I полугодие 2023 года, сообщается в материалах компании. На заседание совета также вынесены вопросы о созыве внеочередного собрания акционеров и о правлении ПАО.

"АЛРОСА" в I полугодии 2023 года снизила чистую прибыль по РСБУ в 1,9 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 44,1 млрд рублей. Выручка сократилась на 6%, до 158,7 млрд рублей, тогда как себестоимость подскочила на 15%, до 92,5 млрд рублей. Консолидированная выручка "АЛРОСА" по МСФО по итогам первого полугодия 2023 года составила 188,16 млрд рублей, сообщила компания. Это практически на уровне данных годичной давности (187,88 млрд рублей). Выручка во втором квартале 2023 года выросла на 8% к данным аналогичного периода прошлого года, составив 92,51 млрд рублей. Чистая прибыль компании за полугодие упала на 35% г/г, составив 55,57 млрд рублей. За второй квартал прибыль сократилась на 25%, до 27,07 млрд рублей.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", формированию тенденции к росту рублевых цен акций в первой половине дня понедельника способствовал, прежде всего, обесценивавшийся рубль, что позитивно для финансовых потоков компаний-экспортеров. При этом внешние сигналы как со стороны мировых фондовых рынков, так и нефтяных площадок были смешанными. Однако ситуация на рынке акций РФ резко изменилась после 17:10 МСК, когда рубль перешел к активному укреплению на заявлениях Банка России, что в итоге и предопределило падение индекса Мосбиржи к концу основных торгов.

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона снизились в понедельник перед публикацией ряда важных статданных. Рынки Китая и Гонконга упали на фоне сигналов новой волны кризиса на рынке недвижимости КНР. На прошлой неделе китайский застройщик Country Garden Holdings (SPB: 2007) не смог осуществить выплаты по облигациям, и Moody''s понизило его рейтинг. Компания также сообщила, что зафиксировала чистый убыток в первом полугодии текущего года. Акции Country Garden упали в цене на 9,7% по итогам торгов, став лидером снижения в Гонконге. Котировки бумаг других застройщиков также снизились. Южнокорейский фондовый индекс Kospi и австралийский S&P/ASX 200 потеряли по итогам торгов 0,8-0,9%.

Европейские фондовые индексы продемонстрировали по итогам торгов 14 августа смешанную динамику в пределах "плюс-минус" 0,5%. При этом фондовые индексы США растут на 0,1-0,8% в начале торгов в понедельник.

В свою очередь цены на нефть эталонных марок снижаются на фоне сигналов новой волны кризиса на китайском рынке недвижимости. Стоимость октябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 18:50 мск в понедельник составила $86,24 за баррель, что на 0,66% ниже цены на закрытие предыдущей сессии. Цена фьючерсов на нефть WTI на сентябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи опустилась к этому времени на 0,7%, до $82,61 за баррель.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, российский рынок акций в понедельник к окончанию основных торгов поменял направление движения после объявления о назначенном на завтра внеплановом заседании ЦБ РФ по процентной ставке. Индекс МосБиржи к 18:50 мск упал на 0,78%, до 3131 пункта после преодоления уровня 3200 пунктов по ходу сессии. Индекс РТС вырос к концу торгов на 0,85%, до 1009,43 пункта, выйдя из внутридневного минуса. "С учетом того, что ЦБ РФ назначил внеплановое заседание в период девальвации рубля, можно предположить, что регулятор может пойти на решительный шаг и уже завтра повысит ключевую ставку сразу до 10% годовых, пытаясь предупредить новые продажи в российской валюте", - считает аналитик.

"Будет ли способствовать подобный шаг ЦБ РФ смене как минимум краткосрочного тренда по рублю, пока однозначно говорить нельзя, однако новости о внеплановом заседании уже заставили рублевых продавцов внутри дня зафиксировать существенную часть прибыли. При позитивном коррекционном сценарии ближайшими целями рубля могли бы стать отметки 93,85 руб., 102,75 руб. и 12,90 руб. против доллара, евро и юаня соответственно, которые приостановили девальвацию российской валюты в июле", - полагает Кожухова.

Как отмечает аналитик "Велес Капитала", индексы Мосбиржи и РТС в течение сегодняшнего дня были волатильны и поменяли направление движения вместе с рублем. Перспектива повышения ключевой ставки ЦБ РФ на завтрашнем внеплановом заседании напугала покупателей акций, так как в целом предвещает замедление темпов роста экономики, в связи с чем индикатор МосБиржи не удержался выше отметки 3200 пунктов. Не исключено, что по факту ужесточения денежно-кредитной политики индекс будет стремиться в район 3050 пунктов, но рубль при этом может получить дополнительную поддержку как минимум на какое-то время.

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса Мосбиржи по итогам торгов 14 августа составил 145,24 млрд рублей (из них 26,47 млрд рублей пришлось на бумаги "Газпрома", 17,94 млрд рублей на обыкновенные акции Сбербанка и 15,85 млрд рублей на акции "ЛУКОЙЛа").