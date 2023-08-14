Цены евробондов РФ стабильны в понедельник, несмотря на отрицательную динамику UST

Москва. 14 августа. Котировки российских суверенных еврооблигаций почти не меняются в понедельник, несмотря на снижение цен американских казначейских обязательств (US Treasuries). При этом суверенные спреды к доходности базовых активов также почти не изменились для большинства выпусков евробондов РФ.

Еврооблигации РФ с погашением в 2043 году повысились всего на 0,1 базисного пункта - до 66,85% от номинала (доходность - 9,57% годовых). Бумаги с погашением в 2042 году подорожали за день на 0,7 базисного пункта - до 67,94% от номинала (их доходность снизилась на 0,2 базисного пункта и составила 9,16% годовых; спред к US Treasuries аналогичной дюрации сузился на 1,3 базисного пункта). Самый "длинный" выпуск евробондов РФ с погашением в 2047 году вырос в цене всего на 0,1 базисного пункта - до 40,37% от номинала (его доходность не изменилась и составила 13,35% годовых).

Евробонды РФ с погашением в 2026 году подорожали за день всего на 0,3 базисного пункта - до 56,07% от номинала (их доходность выросла на 2,9 базисного пункта - до 27,81% годовых). Бумаги с погашением в 2027 году выросли в цене на 0,1 базисного пункта - до 52,22% от номинала (доходность выросла на 1,9 базисного пункта и составила 23,08% годовых), а евробонды РФ с погашением в 2029 году, напротив, подешевели на 0,8 базисного пункта - до 48,36% от номинала (их доходность увеличилась на 1,6 базисного пункта, составив 19,99% годовых).

Самый "короткий" выпуск евробондов с погашением в 2023 году прибавил в цене 0,2 базисного пункта, подорожав до 92,59% от номинала (его доходность выросла на 307,2 базисного пункта и составила 96,02% годовых). Стоимость российских еврооблигаций с погашением в 2030 году не изменилась за день, оставшись на отметке 66,89% от номинала.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", ситуация в секторе российских еврооблигаций 14 августа оставалась спокойной, инвесторы не предпринимали активных действий на фоне существующих ограничений на движение капитала в пользу нерезидентов. Последний фактор ограничивает влияние динамики американских гособлигаций на ситуацию в секторе отечественных евробондов как в негативную, так и в позитивную сторону. При этом котировки US Treasuries демонстрируют в понедельник негативную динамику, хотя и не столь заметную, как на прошлой неделе.

Участники американского рынка ждут данных о розничных продажах в США за июль, которые будут опубликованы во вторник. Опрошенные Trading Economics аналитики прогнозируют, что объем розничных продаж вырос на 0,4% относительно июня и на 1,5% в годовом выражении.