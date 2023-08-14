Потенциал роста котировок акций ФосАгро оставляет 10% на горизонте месяца - SberCIB

Потенциал роста котировок акций "ФосАгро" оставляет 10% на горизонте месяца, считают аналитики SberCIB Investment Research Георгий Иванин и Никита Ковалев.

"Сейчас ситуация с рублем усугубилась, и пока что бумаги не всех компаний-экспортёров учли такое сильное ослабление. Особенно это проявляется у "ФосАгро", - отмечают эксперты. - Компания чувствительна к курсу рубля: снижение курса на 1% при неизменных остальных параметрах приводит к росту скорректированной EBITDA компании на 3%. Недавняя девальвация рубля очень позитивна для компании и компенсирует в значительной степени снизившиеся с начала года цены на удобрения и увеличение налоговой нагрузки. Напомним, что правительство намерено ввести новую экспортную пошлину в 8% для производителей удобрений. Дополнительным фактором поддержки могут выступать выросшие в Европе цены на газ, которые могут привести к росту стоимости удобрений на зарубежных рынках. Мы ждем роста бумаги до 10% в течение месяца до 8360 руб.".

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