"Финам" рекомендует покупать акции Merck с прогнозной стоимостью $124,5

"Финам" рекомендует покупать акции Merck & Co. с прогнозной стоимостью $124,5 за штуку на горизонте года, что предполагает потенциал роста 15,9% от текущего уровня, сообщается в аналитическом материале инвестиционной компании.

"Фармацевтический гигант имеет в своем арсенале противораковый препарат-блокбастер Keytruda, способный стать самым продаваемым лекарством в мире в 2023 году. Снижение продаж ковидного сегмента тем временем не станет весомым поводом для беспокойства инвесторов. Акции Merck за последние 12 месяцев принесли достойную доходность в размере 21%, опередив и американский индекс широкого рынка, и фармацевтическую отрасль в целом. Мы сохраняем конструктивные ожидания в отношении эмитента", - пишет эксперт Зарина Саидова.

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