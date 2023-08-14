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Мнения аналитиков
Главная / Мнения аналитиков / "Финам" рекомендует покупать акции Merck с прогнозной стоимостью $124,5
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14 августа 2023 года 17:38
"Финам" рекомендует покупать акции Merck с прогнозной стоимостью $124,5
"Финам" рекомендует покупать акции Merck & Co. с прогнозной стоимостью $124,5 за штуку на горизонте года, что предполагает потенциал роста 15,9% от текущего уровня, сообщается в аналитическом материале инвестиционной компании. "Фармацевтический гигант имеет в своем арсенале противораковый препарат-блокбастер Keytruda, способный стать самым продаваемым лекарством в мире в 2023 году. Снижение продаж ковидного сегмента тем временем не станет весомым поводом для беспокойства инвесторов. Акции Merck за последние 12 месяцев принесли достойную доходность в размере 21%, опередив и американский индекс широкого рынка, и фармацевтическую отрасль в целом. Мы сохраняем конструктивные ожидания в отношении эмитента", - пишет эксперт Зарина Саидова. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: США-MERCK-АКЦИИ-РЕКОМЕНДАЦИЯ
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