"БКС МИ" повысил прогнозную цену акций Vertex Pharmaceuticals до $413

"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") повысил прогнозную стоимость акций Vertex Pharmaceuticals с $350 до $413 за штуку на горизонте года на фоне приближения важных драйверов в рамках графика разработки препаратов, сообщается в обзоре аналитиков инвесткомпании.

Рекомендация "покупать" для указанных бумаг была подтверждена экспертами.

"Vertex Pharmaceuticals опубликовала позитивные результаты за II квартал 2023 года. Мы полагаем, что акции эмитента торгуются вблизи оценки текущего бизнеса компании и не учитывают потенциал препаратов из графика разработки. При этом мы отмечаем, что основной массив катализаторов - данные клинических испытаний и решения от регуляторов - будет сосредоточен в IV квартале 2023 года и в I квартале 2024 года", - указывают аналитики.

Обращают внимание эксперты инвестиционной компании и на возможные риски: провал разработки препаратов в графике разработки; рост конкуренции в текущих сегментах компании; реформа системы здравоохранения в США

Vertex Pharmaceuticals - крупная американская биотехнологическая компания, которая специализируется на производстве препаратов для лечения муковисцидоза.

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