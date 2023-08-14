Инвестбанк "Синара" подтверждает рейтинг "держать" для акций АЛРОСА

"Инвестиционный банк Синара" подтверждает рейтинг "держать" для акций "АЛРОСА", сообщается в комментарии аналитика Дмитрия Смолина.

"АЛРОСА" опубликовала результаты по МСФО за 1П23, которые в основном превысили наши прогнозы (несмотря на снижение в годовом сопоставлении). Благодаря стабильным продажам алмазов выручка осталась неизменной по отношению к 1П22, составив 190 млрд руб. Показатель EBITDA снизился на 19% г/г - до 86 млрд руб. (а рентабельность по нему - до 45%), но оказался на 19% выше наших прогнозов. Чистая прибыль (минус 35% г/г, 56 млрд руб.) превысила нашу оценку на 27%. FCF, составивший 20 млрд руб. (минус 38% г/г), оказался на 4% ниже, чем мы ожидали, из-за роста запасов нереализованных алмазов и более высоких капзатрат, - пишет эксперт. - Как мы понимаем, совет директоров (СД) "АЛРОСА" может рассмотреть вопрос о выплате дивидендов до конца августа. Промежуточные дивиденды при условии выплаты 100% FCF могут составить около 3 руб. на акцию (дивидендная доходность - 3%). В то же время не исключено, что СД также может рассмотреть вопрос и о невыплаченных дивидендах за 2022 год".

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