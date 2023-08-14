.
.
СЕГОДНЯ:
.
ПОИСК | RSS | INTERFAX.RU
.
.
Мнения аналитиков
Главная / Мнения аналитиков / "Финам" открыл торговую идею: покупать акции Deere & Co. с целью $480
.
14 августа 2023 года 16:10
"Финам" открыл торговую идею: покупать акции Deere & Co. с целью $480
"Финам" открыл торговую идею "покупать акции Deere & Co. с целью $480 за штуку" с горизонтом инвестирования 1 месяц. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 10,3%, стоп-приказ: $420, говорится в комментарии инвестиционной компании. " Компания опубликует отчет о финансовых результатах за II квартал 2023 года в пятницу, 18 августа. Прогнозируется, что прибыль на акцию составит $8,2, а выручка - $14,129 млрд. Ждем, что результаты компании превзойдут прогнозы за счет того, что цены на сельскохозяйственные товары были выше средних исторических значений. При этом фермеры часто выбирали товары Deere благодаря их высокой функциональности, что, скорее всего, отразилось на доходах компании в прошедшем финансовом квартале и может стать драйвером роста для котировок", - отмечают аналитики. "С технической точки зрения цена акции находится вблизи нижней границы восходящего канала. Идея на рост бумаги с целью $480. При объеме позиции в 7% и выставлении стоп-заявки на уровне $420 риск на портфель составит 0,24%", - указывают в "Финаме". Deere & Co. - американская машиностроительная компания, выпускающая сельскохозяйственную, строительную и лесозаготовительную технику, крупнейший в мире производитель сельскохозяйственной техники. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
.
Ключевые слова: США-DEERE-АКЦИИ-ИНВЕСТИДЕЯ
.
15 августа 2023 года 09:08
Акции "АЛРОСА" все еще выглядят недооцененными по мультипликаторам, несмотря на существенный рост котировок в последнее время, перспективы компании в целом позитивны, считает аналитик SberCIB Investment Research Мария Мартынова. "АЛРОСА" раскрыла финансовые показатели за 1П23 и 1П22. "Выручка в... читать дальше
.15 августа 2023 года 09:00
Москва. 15 августа. Доллар США умеренно снижается, юань чуть теряет на Московской бирже на старте торгов во вторник, рубль растет в ожидании внеочередного заседания совета директоров Банка России по ключевой ставке. читать дальше
.14 августа 2023 года 19:55
Рубль в понедельник резко вырос на решении Банка России провести внеочередное заседание по ключевой ставке
Москва. 14 августа. Доллар США, евро и китайский юань перешли к снижению после того, как ранее в ходе торгов понедельника обновили максимальные отметки с марта 2022 года, и заметно подешевели на Московской бирже по итогам дня. Рубль развернулся вверх и существенно укрепился к бивалютной корзине на фоне решения Банка России провести во вторник внеочередное заседание по ключевой ставке. читать дальше
.14 августа 2023 года 19:45
Индекс РТС вырос в понедельник за счет укрепления рубля, индекс Мосбиржи скорректировался вниз после заявлений ЦБ РФ
Москва. 14 августа. Индекс РТС вырос по итогам торгов в понедельник за счет укрепления рубля; при этом индекс Мосбиржи, достигавший в ходе первой половины торгов 14 августа отметки 3225,78 пункта (+2,2% к закрытию пятницы), скорректировался вниз после заявлений ЦБ РФ о внеочередном заседании регулятора по ставке. читать дальше
.14 августа 2023 года 19:01
Москва. 14 августа. Котировки российских суверенных еврооблигаций почти не меняются в понедельник, несмотря на снижение цен американских казначейских обязательств (US Treasuries). При этом суверенные спреды к доходности базовых активов также почти не изменились для большинства выпусков евробондов РФ. читать дальше
.14 августа 2023 года 19:00
Эксперты БКС Экспресс составили топ-5 акций российских компаний, которые могут быть интересны для покупок на среднесрочном горизонте - Сбербанк, "Русал", HeadHunter, "ЛУКОЙЛ" и "Северсталь". "Акции Сбербанка остаются одной из наиболее понятных и привлекательных бумаг на рынке, - отмечается в... читать дальше
.14 августа 2023 года 18:41
"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") подтверждает рекомендацию "покупать" для акций Masco Inc. с целевой ценой $72 за штуку на горизонте года, что предполагает потенциал роста 23% с текущих уровней, сообщается в обзоре инвесткомпании. "Благодаря трансформации бизнеса Masco хорошо подготовилась к... читать дальше
.14 августа 2023 года 18:25
Потенциал роста котировок акций "ФосАгро" оставляет 10% на горизонте месяца, считают аналитики SberCIB Investment Research Георгий Иванин и Никита Ковалев. "Сейчас ситуация с рублем усугубилась, и пока что бумаги не всех компаний-экспортёров учли такое сильное ослабление. Особенно это проявляется... читать дальше
.14 августа 2023 года 17:59
"Мои Инвестиции" сохраняют осторожную оценку среднесрочных перспектив цены акций "АЛРОСА", учитывая неблагоприятную ситуацию на мировом рынке алмазов, сообщается в комментарии аналитиков телеграм-канала Дмитрия Глушакова, Никанора Халина и Ивана Сальковского. "АЛРОСА" опубликовала финансовые... читать дальше
.14 августа 2023 года 17:38
"Финам" рекомендует покупать акции Merck & Co. с прогнозной стоимостью $124,5 за штуку на горизонте года, что предполагает потенциал роста 15,9% от текущего уровня, сообщается в аналитическом материале инвестиционной компании. "Фармацевтический гигант имеет в своем арсенале противораковый... читать дальше
.14 августа 2023 года 17:16
декс цен производителей за июль выйдет в России на текущей неделе, а в США будут опубликованы данные по промышленному производству и пособиям по безработице, отмечают аналитики SberCIB Investment Research. 14 августа: - Инфляционные ожидания в США. 15 августа: - Розничные продажи в США в... читать дальше
.14 августа 2023 года 16:57
"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") повысил прогнозную стоимость акций Vertex Pharmaceuticals с $350 до $413 за штуку на горизонте года на фоне приближения важных драйверов в рамках графика разработки препаратов, сообщается в обзоре аналитиков инвесткомпании. Рекомендация "покупать" для указанных... читать дальше
.14 августа 2023 года 16:36
"Инвестиционный банк Синара" подтверждает рейтинг "держать" для акций "АЛРОСА", сообщается в комментарии аналитика Дмитрия Смолина. "АЛРОСА" опубликовала результаты по МСФО за 1П23, которые в основном превысили наши прогнозы (несмотря на снижение в годовом сопоставлении). Благодаря стабильным... читать дальше
.14 августа 2023 года 15:47
Акции "Белуга групп" остаются одной из самых интересных историй в потребительском секторе на российском фондовом рынке, считает аналитик телеграм-канала "Мои Инвестиции" Николай Ковалев. "Совет директоров рекомендовал дивиденд за 1П23 в размере 320 рублей на акцию. Список акционеров на получение... читать дальше
.14 августа 2023 года 15:35
Рубль резко дешевеет к основным валютам, в очередной раз обновил минимальные отметки с марта прошлого года в парах с ними
Москва. 14 августа. Доллар США, евро и китайский юань уверенно растут на Московской бирже в понедельник днем. Рубль падает к бивалютной корзине на фоне роста дефицита бюджета и отсутствия стимулирующих действий со стороны Банка России. читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ
Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
.