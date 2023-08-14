Акции Белуги - одна из самых интересных историй потребсектора на рынке РФ - "Мои Инвестиции"

Акции "Белуга групп" остаются одной из самых интересных историй в потребительском секторе на российском фондовом рынке, считает аналитик телеграм-канала "Мои Инвестиции" Николай Ковалев.

"Совет директоров рекомендовал дивиденд за 1П23 в размере 320 рублей на акцию. Список акционеров на получение будет сформирован на 29 сентября. Общий размер дивидендов составит 3,65 млрд рублей или 120% чистой прибыли за период. Коэффициент стал значимым позитивным сюрпризом и значительно выше дивидендной политики (минимум 50%), - указывает эксперт в комментарии. - Акции эмитента удвоились с начала года и сейчас торгуются на EV/EBITDA 4,7x и P/E 7,0x. Мы видим потенциал платить 100% чистой прибыли, закрывая потребность свободным денежным поток и без увеличения долговой нагрузки (1,3х чистый долг/EBITDA). На таком предположении годовая дивидендная доходность может составить 14%, оставляя "Белугу" одной из самых интересных историй в потребительском секторе для нас".

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