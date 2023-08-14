ЦБР может повысить ключевую ставку в сентябре сразу до 10% - Freedom Finance Global

ЦБ РФ может повысить ключевую ставку в сентябре сразу до 10% годовых, считает ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова.

Эксперт обращает внимание на то, что в понедельник рубль упал после информации Росстата о росте российского ВВП вырос на 4,9% в годовом выражении во 2К23, что превысило прогноз не только консенсуса аналитиков, но также ЦБ РФ и Минэкономразвития. Снижение состоялось на фоне котировок нефти Urals почти в $70 за баррель.

"На первый взгляд, похоже, что курс рубля управляется исключительно спекулянтами, поэтому рубль игнорирует фундаментальные факторы в экономике России, которые этим летом значительно улучшились, - пишет Мильчакова. - Однако о существенном влиянии спекулянтов на валютный курс тоже говорить не приходится, так как, например, для международных кэрри-трейдеров российский валютный рынок стал более закрытым. Да и спрос физлиц на наличную валюту не такой высокий, как был весной 2022 года. Вероятнее всего, для того, чтобы фундаментальные факторы начали оказывать существенное влияние на курс рубля, нужно время и более ощутимые валютным рынком и населением действия ЦБ РФ по ужесточению монетарной политики".

Аналитик инвесткомпании полагает, что, скорее всего, для нормализации курса рубля ЦБ РФ в сентябре может повысить ключевую ставку сразу до 10% годовых, но также не исключает и более раннего внеочередного заседания совета директоров регулятора по вопросу об ужесточении ДКП.

"Доллар в ближайшие дни может колебаться в рамках 99-101,5 руб., евро - в коридоре 109,5-112 руб., юань - в коридоре 13,7-14,3 руб./$1", - прогнозирует Мильчакова.

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