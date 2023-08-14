Участие в размещении новых бондов Селектела привлекательно при доходности не ниже 12,3% - Инвестбанк Синара

Участие в размещении нового выпуска 3-летних облигаций сети дата-центров "Селектел" серии 001Р-03R привлекательно при доходности не ниже 12,3% годовых, полагает аналитик "Инвестиционного банка Синара" Александр Афонин.

"Селектел" планирует 15 августа собрать заявки на облигации серии 001Р-03R объемом 4 млрд руб. Срок обращения выпуска - 3 года. Купонный период - 182 дня. Ориентир по доходности установлен на уровне не выше значения КБД на сроке 3 года + 250 б.п. В обращении находятся два выпуска облигаций компании, которые торгуются с доходностью в 10% годовых при дюрации в 0,5 года и 11,1% - при двухлетней дюрации. До резкого роста доходностей ОФЗ с июня этого года облигации "Селектела" давали премию к ОФЗ порядка 200-225 б.п., что выглядит вполне справедливо. Таким образом, полагаем, что в ориентир заложена премия порядка 25- 50 б.п., а участие в размещении интересно при доходности не ниже 12,3% годовых", - отмечает эксперт.

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