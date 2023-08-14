Справедливый диапазон для рубля - 85-90 руб./$1 - "Солид Брокер"

Справедливый диапазон для рубля в текущей ситуации составляет 85-90 руб./$1, полагают эксперты "Солид Брокер".

"Девальвация рубля выглядит во многом спекулятивной при текущем уровне торгового баланса, ожидании прихода "нефтедолларов" из-за высоких цен на нефть, а также отмены покупки ЦБ валюты по бюджетному правилу, - пишут аналитики. - Мы считаем, что уровень в 100 руб./$1 уже является политическим, и ожидаем, что на этой неделе будет вмешательство ЦБ или Минфина для стабилизации. Справедливое значение курса 85-90 руб./$1".

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