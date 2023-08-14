Вероятность возврата пары доллар/рубль в диапазон 95-100 руб./$1 сохраняется - Freedom Finance Global

Вероятность возврата пары доллар/рубль в диапазон 95-100 руб./$1 сохраняется, полагает заместитель директора аналитического департамента Freedom Finance Global Георгий Ващенко.

"Хотя у государства есть рычаги влияния на ситуацию на валютном рынке, пока нет сигналов к перелому тренда на ослабление рубля. В то же время, на мой взгляд, возврат пары USD/RUB в диапазон 95-100 руб./$1 еще вероятен. В понедельник ситуация с ликвидностью пока лучше, чем в минувшую пятницу. В случае отката курса доллара ниже 100 руб./$1 могут начаться спекулятивные продажи. Проблема стабилизации курса рубля в среднесрочном плане в том, что, чем выше курс, тем меньше валюты надо продать экспортерам, а покупки по ранее заключенным импортным контрактам не уменьшаются. Это сокращает ликвидность, способствуя дальнейшему росту курса", - пишет эксперт.

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