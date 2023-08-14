Индекс Мосбиржи преодолел отметку 3200п, растут акции экспортеров благодаря падающему рублю

Москва. 14 августа. Рублевые цены большинства blue chips отечественного фондового растут в начале торгов понедельника на фоне продолжающегося обесценения рубля; лидерами повышения выступают ценные бумаги компаний-экспортеров.

К 11:10 МСК индекс Мосбиржи составил 3209,49 пункта (+1,71%), индекс РТС - 1002,48 пункта (+0,16%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже демонстрируют позитивную динамику в пределах 6,2%.

Доллар США в ходе торгов на бирже 14 августа достиг отметки 100,9 руб./$1 (+1,47 рубля к закрытию пятницы).

Подорожали обыкновенные акции "РусГидро" (MOEX: HYDR) (+6,2%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (+3,5%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (+3,5%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (+2,9%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (+2,9%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (+2,7%, "префы" прибавили в цене 2,6%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (+2,3%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (+2%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (+1,7%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (+1,6%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (+1,3%), "Русала" (MOEX: RUAL) (+1,1%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (+0,8%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (+0,7%), "Полюса" (MOEX: PLZL) (+0,7%), Сбербанка (MOEX: SBER) (+0,6%, "префы" выросли также на 0,6%), ВТБ (MOEX: VTBR) (+0,6%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (+0,6%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (+0,5%), "МТС" (MOEX: MTSS) (+0,5%), "ММК" (MOEX: MAGN) (+0,5%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (+0,3%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (+0,2%), депозитарные расписки OZON (MOEX: OZON) (+2%) и TCS (SPB: TCS) (MOEX: TCSG) Group (+0,9%).

Дивиденды ПАО "Белуга групп" (MOEX: BELU) (+2,1%) по итогам первого полугодия могут составить 320 рублей на акцию. Такую рекомендацию дал совет директоров ПАО на заседании в понедельник. "Таким образом, рост дивидендных выплат на акцию по отношению аналогичному периоду 2022 года составит 113%", - уточняется в сообщении. Размер дивидендов составит 120% чистой прибыли "Белуга групп" по МСФО за первую половину 2023 года. "Данный размер дивидендных выплат учитывает сезонность бизнеса компании и способствует более равномерному распределению прибыли среди акционеров в течение года", - говорится в сообщении. Список лиц, имеющих право на получение дивидендов, рекомендовано подготовить на 29 сентября 2023 года. Внеочередное собрание акционеров пройдет 18 сентября 2023 года в заочной форме.

Консолидированная выручка "АЛРОСА" по МСФО по итогам первого полугодия 2023 года составила 188,16 млрд рублей, сообщила компания. Это практически на уровне данных годичной давности (187,88 млрд рублей). Выручка во втором квартале 2023 года выросла на 8% к данным аналогичного периода прошлого года, составив 92,51 млрд рублей. Чистая прибыль компании за полугодие упала на 35% г/г, составив 55,57 млрд рублей. За второй квартал прибыль сократилась на 25%, до 27,07 млрд рублей.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", формированию позитивных настроений на российском рынке акций в начале торгов понедельника способствует, прежде всего, обесценивающийся рубль, что позитивно для финансовых потоков компаний-экспортеров. При этом внешние сигналы как со стороны мировых фондовых рынков, так и нефтяных площадок смешанные. Американские фондовые индексы изменились разнонаправленно в пятницу: Dow Jones Industrial Average завершил сессию ростом, S&P 500 и Nasdaq Composite снизились.

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона снижаются в понедельник перед публикацией ряда важных статданных. Рынки Китая и Гонконга падают на фоне сигналов новой волны кризиса на рынке недвижимости КНР. На прошлой неделе китайский застройщик Country Garden Holdings (SPB: 2007) не смог осуществить выплаты по облигациям, и Moody''s понизило его рейтинг. Компания также сообщила, что зафиксировала чистый убыток в первом полугодии текущего года. Акции Country Garden упали в цене на 10,5% на торгах в Гонконге. Котировки бумаг других застройщиков также снижаются. Южнокорейский фондовый индекс Kospi и австралийский S&P/ASX 200 теряют 0,8-0,9% в ходе торгов.

В свою очередь цены на нефть опускаются в условиях общего оттока средств инвесторов из рискованных активов в связи с сигналами новой волны кризиса на китайском рынке недвижимости. Доллар США укрепляется, что сокращает привлекательность вложений в сырьевые товары. Долларовый индекс ICE прибавляет 0,12% в ходе торгов. Стоимость октябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 11:10 мск в понедельник составила $86,58 за баррель, что на 0,26% ниже цены на закрытие предыдущей сессии. Цена фьючерсов на нефть WTI на сентябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи опустилась к этому времени на 0,18%, до $83,04 за баррель.

Вместе с тем европейские фондовые индексы в начале торгов 14 августа демонстрируют рост в пределах 0,1-0,5%. Фьючерс на американский индекс S&P 500 прибавляет 0,26%, что говорит о наметившемся улучшении настроений на фондовом рынке США.

Возможно продолжение волны роста на российском рынке акций в ближайшее время, полагает эксперт компании "БКС Экспресс" Василий Карпунин. "Важнейшим фактором поддержки индекса Мосбиржи выступает ослабление рубля. В это же время долларовый РТС провалился в пятницу к отметке 1000 пунктов, упав на 1,6% за неделю. То есть в долларах никакого роста российских акций не наблюдается. Боковик продолжается около года, - отмечает аналитик. - Индекс МосБиржи приблизился к годовому максимуму. Область около 3190-3200 пунктов выступает ближайшим техническим препятствием. Если вдруг эти уровни будут пройдены, то следующий ориентир сместится к 3300 пунктам. Такой подъем может быть обеспечен в первую очередь ростом "голубых фишек", ориентированных на экспорт. Покупка наиболее ликвидных акций сейчас выглядит более привлекательной, чем покупка бумаги второго или третьего эшелонов".

По мнению главного аналитика Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Алексея Головинова, "сегодня ожидается продолжение роста индекса Мосбиржи, ближайшим уровнем сопротивления выступает отметка 3200 пунктов. Двигать рынок вверх должны акции нефтегазового сектора, поддержку окажут также другие бумаги, которые ориентированы на экспорт".

Вместе с тем ведущий аналитик по глобальным исследованиям компании "Открытие Инвестиции" Андрей Кочетков отмечает, что "внешний фон в начале торговой сессии в России является негативным. В Китае продолжаются проблемы застройщиков, которые могут усилиться из-за спада кредитования. Нефть нацелилась на коррекцию после семи недель роста. Подобный фон намекает на то, что российский рынок может опуститься в район 3100 пунктов по индексу Мосбиржи. Однако поддержку рублевым ценам акциям может оказать обесценивающийся рубль".

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса Мосбиржи к 11:10 МСК составил 30,46 млрд рублей (из них 5,4 млрд рублей пришлось на акции "Газпрома", 3,15 млрд рублей на бумаги "ЛУКОЙЛа" и 3,1 млрд рублей на обыкновенные акции Сбербанка).