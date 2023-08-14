"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") подтверждает рекомендацию "покупать" для акций Walt Disney Co. с прогнозной стоимостью $119 за штуку на горизонте года, что предполагает потенциал роста 30% от текущего уровня, по итогам отчетности эмитента за второй квартал 2023 года, сообщается в обзоре аналитиков.

"Замедление динамики в стриминге и сокращение рынка ТВ-рекламы, на наш взгляд, будут тормозить рост котировок бумаг компании, но повышение посещаемости тематических парков вселяет оптимизм", - отмечают эксперты.

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