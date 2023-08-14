Риски дальнейшего роста курса доллар/рубль выше 101 руб./$1 сохраняются - Банк "Санкт-Петербург"

Риски дальнейшего роста курса доллар/рубль выше 101 руб./$1 сохраняются, говорится в комментарии банка "Санкт-Петербург".

"Рубль на прошлой неделе заметно слабел, в результате чего было объявлено о прекращении покупок валюты в рамках бюджетного правила. Впрочем, в августе объемы покупок были незначительными, и такое решение, хоть и ограничивает риски для рубля в дальнейшие месяцы, но в моменте оказывает лишь слабую поддержку российской валюте. В понедельник курс USD/RUB превысил психологический уровень в 100 руб./$1. Другие валюты EM с утра преимущественно слабеют. На этой неделе риски дальнейшего роста курса USD/RUB выше 101 руб./$1 сохраняются. Тем не менее, в ближайшее время могут усилиться вербальные интервенции, а на следующей неделе поддержку рублю окажет фактор налогового периода", - пишут аналитики банка.

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