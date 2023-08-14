Цена нефти, скорее всего, удержится в диапазоне $85-86/барр. в понедельник - SberCIB

Нефть марки Brent, скорее всего, будет торговаться в диапазоне $85-86 за баррель в понедельник, считают аналитики SberCIB Investment Research.

"Доходности ОФЗ в конце прошлой недели выросли в среднем еще на 4 б.п. из-за продолжающегося ослабления рубля. Банк России уже неоднократно подчеркивал высокую вероятность повышения ключевой ставки на заседании в сентябре ввиду усиления проинфляционных рисков, что также способствует росту доходностей. Мы допускаем, что эта тенденция сохранится и на текущей неделе", - указывают эксперты инвестбанка.

"К концу месяца мы по-прежнему ждем восстановление рубля до 95 руб./$1, учитывая большой объем предстоящих налоговых платежей, которые потребуют значительных продаж валюты экспортерами", - отмечают в SberCIB.

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