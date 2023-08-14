Вероятно укрепление рубля до 90 руб./$1 в начале 4К23 - Инвестбанк Синара

Вероятно укрепление рубля до 90 руб./$1 в начале IV кв. 2023 года, полагает главный экономист "Инвестиционного банка Синара" Сергей Коныгин.

"Представители Банка России в ходе пятничной онлайн-пресс-конференции сделали ряд заявлений относительно валютного курса. Определяющим фактором Банк России считает динамику экспорта и импорта товаров и услуг. Экспорт в стоимостном выражении сейчас на треть меньше, чем в 2П22, тогда как импорт прибавил относительно среднего уровня 4К22. Внутренний спрос динамично растет благодаря увеличению доходов населения, кредитованию, инвестиционной активности предприятий, спросу со стороны государства. Приток ликвидности в иностранной валюте, который обеспечивал экспорт, обмелел. Следовательно, ослабление рубля балансирует спрос и предложение на рынке", - пишет эксперт.

Банк России подчеркивает, что структура импорта изменилась, и в основном вырос инвестиционный и промежуточный импорт, тогда как потребительский остается стабильным, при этом наращивание импорта в целом, зависящее от курса рубля, не может продолжаться вечно, указывает Коныгин. Аналитик рассчитывает в ближайшие месяцы на приток валютной ликвидности на рынок за счет увеличения экспорта при растущих нефтяных ценах, тогда как рост импорта замедлится из-за девальвации рубля.

"Мы по-прежнему ожидаем укрепления рубля до 90 руб./$1 в начале 4К23", - прогнозирует Коныгин.

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