"КИТ Финанс Брокер" повысил прогнозную цену акций "Магнита" до 6900 руб. за штуку, сообщается в обзоре инвесткомпании.

"Магнит" выкупил у нерезидентов 16,6% акций от их общего количества в обращении - это 37,4 млрд руб., - отмечают аналитики. - Еще 5% находятся в Euroclear - расчеты по ним продолжаются. В сообщении "Магнита" говорится, что у компании есть возможность произвести дополнительный выкуп акций у нерезидентов. Новый buyback может пройти в 2023 году - это окажет поддержку акциям "Магнита". В будущем выкупленный пакет может быть погашен, что в свою очередь увеличит прибыль на акцию и потенциальные дивиденды - это был бы самый позитивный сценарий для акционеров. Тем более купив акции с дисконтом, "Магнит" может получить бумажную прибыль. Более того, после этого компания может вернуться к выплате дивидендов. В связи с вышеперечисленным, мы поднимаем целевой ориентир по акциям "Магнита" до 6900 руб.".

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