Возможно краткосрочное ослабление рубля до 105 руб./$1 - ПСБ

Возможны попытки ослабления рубля до уровня 105 руб./$1 в ближайшей перспективе, однако они, скорее всего, будут носить краткосрочный характер, так как указанная зона выглядит неоправданной с фундаментальной точки зрения, считают эксперты Промсвязьбанка (ПСБ).

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