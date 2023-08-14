Торговый диапазон по паре доллар/рубль составит 96-99 руб./$1 в ближайшие дни - Банк "Русский Стандарт"

Торговый диапазон по паре доллар/рубль, скорее всего, составит в ближайшие дни 96-99 руб./$1, по паре евро/рубль - 106-109 руб./EUR1, говорится в комментарии директора департамента операций на финансовых рынках банка "Русский Стандарт" Максима Тимошенко.

Эксперт выделяет из числа позитивных для рубля новостей энергетического рынка рост дохода России от экспорта топлива за июль текущего года на $2,5 млрд. При этом не добавляют оптимизма данные МЭА о сокращении его июльских объемов.

"Сальдо платежного баланса, где явно чувствуется давление импортеров при сжавшемся экспорте, выступит основным драйвером курса рубля, - полагает Тимошенко. - Тем временем курсы доллара и евро в конце минувшей недели продолжили обновлять максимумы марта 2022 года. Повышенный спрос на покупку валюты идет на фоне сформированных дисбалансов платежного баланса. Доллар показал укрепление после публикации данных о незначительном росте потребительских цен в июле в США. Растет и юань, однако не в его пользу - растущая хуже ожиданий экономика Китая и снижение там общей деловой активности".

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