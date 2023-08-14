Вероятен рост индекса Мосбиржи на торгах в понедельник - ПСБ

Вероятно продолжение роста индекса Мосбиржи на торгах в понедельник, ближайшим уровнем сопротивления выступает отметка 3200 пунктов, говорится в комментарии главного аналитика Промсвязьбанка (ПСБ) Алексея Головинова.

"Двигать рынок вверх должны акции нефтегазового сектора, поддержку окажут также другие бумаги, которые ориентированы на экспорт. Из значимых событий отметим предстоящую публикации финансовых результатов "АЛРОСА", а также возможную публикацию рекомендации по дивидендам за первое полугодие от советов директоров "Белуги" и "Татнефти", - отмечает эксперт.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.