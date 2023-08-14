.
.
СЕГОДНЯ:
.
ПОИСК | RSS | INTERFAX.RU
.
.
Мнения аналитиков
Главная / Мнения аналитиков / Вероятен рост индекса Мосбиржи на торгах в понедельник - ПСБ
.
14 августа 2023 года 09:59
Вероятен рост индекса Мосбиржи на торгах в понедельник - ПСБ
Вероятно продолжение роста индекса Мосбиржи на торгах в понедельник, ближайшим уровнем сопротивления выступает отметка 3200 пунктов, говорится в комментарии главного аналитика Промсвязьбанка (ПСБ) Алексея Головинова. "Двигать рынок вверх должны акции нефтегазового сектора, поддержку окажут также другие бумаги, которые ориентированы на экспорт. Из значимых событий отметим предстоящую публикации финансовых результатов "АЛРОСА", а также возможную публикацию рекомендации по дивидендам за первое полугодие от советов директоров "Белуги" и "Татнефти", - отмечает эксперт. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
.
Ключевые слова: РОССИЯ-АКЦИИ-ПРОГНОЗ
.
14 августа 2023 года 10:25
зможны попытки ослабления рубля до уровня 105 руб./$1 в ближайшей перспективе, однако они, скорее всего, будут носить краткосрочный характер, так как указанная зона выглядит неоправданной с фундаментальной точки зрения, считают эксперты Промсвязьбанка (ПСБ). Настоящее сообщение содержит мнение... читать дальше
.14 августа 2023 года 10:09
Торговый диапазон по паре доллар/рубль составит 96-99 руб./$1 в ближайшие дни - Банк "Русский Стандарт"
Торговый диапазон по паре доллар/рубль, скорее всего, составит в ближайшие дни 96-99 руб./$1, по паре евро/рубль - 106-109 руб./EUR1, говорится в комментарии директора департамента операций на финансовых рынках банка "Русский Стандарт" Максима Тимошенко. Эксперт выделяет из числа позитивных для... читать дальше
.14 августа 2023 года 09:46
Фундаментальные факторы пока продолжают играть против российской валюты, возможно ослабление рубля до уровней 115-120 руб./$1, считает руководитель направления инвестиционного консультирования "Алор Брокер" Алексей Антонов. "Новая неделя началась с продолжения ослабления рубля. Перекупленность... читать дальше
.14 августа 2023 года 09:44
Цены рублевых корпбондов в понедельник могут снизиться под давлением негативных внешних и внутренних сигналов
Москва. 14 августа. Котировки рублевых корпоблигаций в понедельник могут умеренно снизиться под давлением негативных внешних и внутренних сигналов, в том числе продолжающегося обесценения рубля (доллар утром превысил отметку 100 руб./$1) и растущих проинфляционных рисков, полагают эксперты "Интерфакс-ЦЭА". читать дальше
.14 августа 2023 года 09:35
Короткие рублевые гособлигации сохраняют потенциал роста доходностей: ОФЗ срочностью 1 год - уровень около 10% годовых, 3-5 лет - 10,5-11% годовых, сообщается в комментарии управляющего по анализу банковского и финансового рынков Промсвязьбанка (ПСБ) Дмитрия Грицкевича. "В пятницу на фоне... читать дальше
.14 августа 2023 года 09:19
Возможно продолжение волны роста на российском рынке акций в ближайшее время, полагает эксперт БКС Экспресс Василий Карпунин. "Российский рынок акций остановился в пятницу на максимальном значении недели, что указывает на незавершенность волны роста. Индекс Мосбиржи закрывался около 3170 пунктов.... читать дальше
.14 августа 2023 года 09:10
Фондовые индексы США изменились разнонаправленно в пятницу. Фондовые рынки стран АТР снижаются на торгах в понедельник. Brent торгуется около $86 за баррель в понедельник утром. читать дальше
.14 августа 2023 года 09:07
"Финам" рекомендует держать бумаги "РусАгро" с прогнозной стоимостью 1240 рублей за штуку на горизонте года, что предполагает потенциал роста около 11,4% от текущего уровня, сообщается в аналитическом материале инвестиционной компании. "Расписки эмитента с начала текущего года опередили по... читать дальше
.11 августа 2023 года 19:44
Рынок акций РФ на минувшей неделе продолжил рост на фоне сильных корпоративных отчетов, дивидендных ожиданий и подросшей нефти. Индекс Мосбиржи на неделе на фоне ослабления рубля превысил 3150 пунктов, где "быки" взяли передышку. читать дальше
.11 августа 2023 года 19:42
Рынок акций РФ завершил пятницу и неделю смешанной динамикой индексов из-за резкого ослабления рубля
Москва. 11 августа. Рынок акций РФ в пятницу консолидировался при смешанной динамике blue chips и индексов из-за выборочной фиксации прибыли игроками на фоне ухудшения настроений на внешних фондовых площадках и подросшей нефти (Brent поднялась к $87 за баррель). Индекс Мосбиржи превысил 3155 пунктов, а индекс РТС откатился к рубежу 1000 пунктов за счет резкого ослабления рубля; лидировали в росте бумаги "АЛРОСА". читать дальше
.11 августа 2023 года 19:40
Рубль в последний торговый день недели обвалился к основным валютам, вновь обновил минимальные отметки с марта прошлого года
Москва. 11 августа. Доллар США, евро и китайский юань уверенно выросли на Московской бирже по итогам пятницы, обновили максимальные отметки с марта прошлого года. Рубль упал к бивалютной корзине перед выходными днями и несмотря на позитивную динамику цен на нефть. читать дальше
.11 августа 2023 года 19:01
"Финам" понизил рекомендацию для акций JPMorgan Chase & Co. с "покупать" до "держать" с целевой ценой $157,7 за штуку, что предполагает апсайд 2,7% от текущих уровней, сообщается в аналитическом материале инесткомпании. "Ведущие банки США, в том числе и JPMorgan, успешно прошли через весенние... читать дальше
.11 августа 2023 года 18:50
Москва. 11 августа. Котировки российских суверенных еврооблигаций по итогам недели продемонстрировали смешанную динамику, несмотря на очередное снижение цен американских казначейских обязательств (US Treasuries). При этом суверенные спреды к доходности базовых активов для некоторых выпусков евробондов РФ немного сузились, а для ряда бумаг - расширились. читать дальше
.11 августа 2023 года 18:40
Акции "Белуга Групп", X5 Retail Group и "Татнефти" будут интересны на следующей неделе, полагает эксперт БКС Экспресс Дмитрий Пучкарев. 14 августа пройдет заседание совета директоров "Белуга Групп", где будет рассматриваться вопрос о дивидендах за I полугодие. "Компания уже опубликовала финансовые... читать дальше
.11 августа 2023 года 18:17
"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") повысил с "держать" до "покупать" рекомендацию для акций облачной бизнес-платформы Twilio Inc. с целевой ценой $72 за штуку на горизонте 12 месяцев, что соответствует потенциалу роста 19% с текущих уровней, сообщается в прогнозе инвесткомпании. "Компания сможет... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ
Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
.