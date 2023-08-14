Фундаментальные факторы пока продолжают играть против рубля - "Алор Брокер"

Фундаментальные факторы пока продолжают играть против российской валюты, возможно ослабление рубля до уровней 115-120 руб./$1, считает руководитель направления инвестиционного консультирования "Алор Брокер" Алексей Антонов.

"Новая неделя началась с продолжения ослабления рубля. Перекупленность пары доллар/рубль высока, но сейчас по этому инструменту не стоит придавать большое значение техническим факторам хотя бы потому, что спекулянты не играют на валютном рынке заметной роли. Фундаментальные же факторы продолжают играть против российской валюты. Притока дополнительной валютной выручки от повышения цен на нефть мы так пока и не ощутили. Возможно, этот фактор начнет проявляться лишь на следующей неделе, когда экспортеры будут готовиться к уплате налогов. Налогов же в связи с ростом цен на нефть придется заплатить больше. Но это будет кратковременная помощь рублю. Для окончания периода падения рубля нужно дождаться сокращения импорта, либо решительных шагов монетарных властей. До появления этих факторов не исключаем уход курса в район 115-120 руб./$1", - пишет эксперт в обзоре.

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