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14 августа 2023 года 09:44

Цены рублевых корпбондов в понедельник могут снизиться под давлением негативных внешних и внутренних сигналов

Москва. 14 августа. Котировки рублевых корпоблигаций в понедельник могут умеренно снизиться под давлением негативных внешних и внутренних сигналов, в том числе продолжающегося обесценения рубля (доллар утром превысил отметку 100 руб./$1) и растущих проинфляционных рисков, полагают эксперты "Интерфакс-ЦЭА".

Американские фондовые индексы изменились разнонаправленно в пятницу: Dow Jones Industrial Average завершил сессию ростом, S&P 500 и Nasdaq Composite снизились. Данные о динамике цен производителей в США, обнародованные в пятницу, подтвердили некоторое усиление инфляционного давления в стране, что спровоцировало снижение американского рынка акций в начале торгов.

Цены производителей (индекс PPI) в США в июле выросли на 0,8% в годовом выражении после повышения на 0,2% месяцем ранее. В то же время темпы роста индекса PPI Core (цены без учета стоимости продуктов питания и энергоносителей) остались на уровне июня - 2,4% в годовом выражении. По сравнению с предыдущим месяцем индекс PPI увеличился на 0,3% - максимально с января текущего года.

Однако предварительный отчет Мичиганского университета о потребительском доверии в Соединенных Штатах, опубликованный позднее в ходе торгов в пятницу, показал ослабление инфляционных ожиданий американцев в августе. Инфляционные ожидания на среднесрочную перспективу (ближайший год) среди населения США в этом месяце понизились до 3,3% с 3,4% в июле, оценка инфляции в долгосрочной перспективе (5 лет) - до 2,9% с 3%, говорилось в отчете. Индекс потребительского доверия в США, рассчитываемый Мичиганским университетом, в августе опустился до 71,2 пункта с 71,6 пункта месяцем ранее.

Вместе с тем фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона падают в понедельник перед публикацией ряда важных статданных. Во вторник будет обнародован предварительный отчет о ВВП Японии за второй квартал, а также данные о динамике промпроизводства, розничных продаж, безработицы и инвестиций в основные активы в Китае за июль. Консенсус-прогноз, который приводит Trading Economics, предполагает, что ВВП Японии в апреле-июне вырос на 0,8% по сравнению с предыдущими тремя месяцами после повышения на 0,7% в первом квартале. Японский индекс Nikkei 225 потерял по итогам торгов 1,27%.

Рынки Китая и Гонконга падают в понедельник на фоне сигналов новой волны кризиса на рынке недвижимости КНР. На прошлой неделе китайский застройщик Country Garden Holdings (SPB: 2007) не смог осуществить выплаты по облигациям, и Moody''s понизило его рейтинг. Компания также сообщила, что зафиксировала чистый убыток в первом полугодии текущего года. Акции Country Garden упали в цене на 10,5% на торгах в Гонконге. Котировки бумаг других застройщиков также снижаются. Так, бумаги Jinke Property подешевели на 7,3% в ходе торгов в Шэньчжэне, China Vanke - на 2%. Южнокорейский фондовый индекс Kospi и австралийский S&P/ASX 200 теряют по 0,9% в ходе торгов.

В свою очередь цены на нефть опускаются в понедельник в условиях общего оттока средств инвесторов из рискованных активов в связи с сигналами новой волны кризиса на китайском рынке недвижимости. Доллар США укрепляется, что сокращает привлекательность вложений в сырьевые товары. Долларовый индекс ICE прибавляет 0,12% в ходе торгов. Стоимость октябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:15 мск в понедельник составила $85,81 за баррель, что на 1,15% ниже цены на закрытие предыдущей сессии. В пятницу эти контракты подорожали на 0,5%, до $86,81 за баррель. Цена фьючерсов на нефть WTI на сентябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи опустилась к этому времени на 1,2%, до $82,19 за баррель. По итогам предыдущих торгов стоимость этих контрактов выросла на 0,5%, до $83,19 за баррель.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций 11 августа выросла всего в 1,1 раза по сравнению с предыдущим торговым днем и осталась вблизи средних значений - суммарный объем торгов бондами на Московской бирже составил 10,36 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 7,534 млрд рублей. При этом цены большинства выпусков корпоративных облигаций не продемонстрировали ярко выраженной динамики.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов в пятницу снизился всего на 0,03% и составил 109,17 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds за день потерял 0,01%, опустившись до 869,4 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах повышения оказались облигации "РЖД-001P-05R" (+0,34%), "МТС-001P-23" (+0,2%) и "АФК Система-1Р-09" (+0,19%), а в лидерах снижения - облигации "Почта России БО-002P-03" (-0,71%), "Почта России-001Р-10" (-0,71%) и "Уралкалий ПБО-06-Р" (-0,29%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что МФК "Фордевинд" завершила размещение облигаций серии 001P-02 со сроком обращения 3,5 года объемом 500 млн рублей. Ставка 1-го купона была установлена на уровне 16% годовых, ей соответствует доходность к погашению в размере 17,2% годовых, купоны ежемесячные. По займу предусмотрена равномерная ежемесячная амортизация в течение последних 6 купонных периодов: с 37-го по 41-й купоны будет выплачено по 16,6% от номинала, еще 17% от номинала будет погашено в дату окончания 42-го купона. Выпуск предназначен для квалифицированных инвесторов.

Государственная компания "Российские автомобильные дороги" установила ставку 1-го купона 3-летних облигаций серии БО-005P-03 объемом 25 млрд 237,5 млн рублей на уровне 12,17% годовых. По выпуску предусмотрены квартальные купоны. Сбор заявок на выпуск прошел 11 августа. Техразмещение запланировано на 16 августа.

Газпромбанк (MOEX: GZPR) 14 августа начнет размещение дополнительного выпуска N6 10-летних облигаций серии 001Р-26Р объемом 2 млрд рублей по цене 100% от номинала. Датой окончания размещения станет 15 сентября либо дата размещения последней облигации выпуска. Мосбиржа 7 июня 2023 года зарегистрировала 8 дополнительных выпусков облигаций Газпромбанка серии 001Р-26Р - N3-10. Размещение основного выпуска на 5 млрд рублей со сроком обращения 10 лет завершилось в апреле текущего года. Ставка 1-7-го купонов установлена на уровне 10% годовых, объявлена оферта с исполнением в октябре 2026 года. Начиная с мая, Газпромбанк разместил 5 допвыпусков облигаций данной серии общим объемом 4,6 млрд рублей. Таким образом, на текущий момент объем выпуска в обращении составляет 9,6 млрд рублей.

ООО "ЭкономЛизинг" планирует 16 августа начать размещение выпуска 3-летних облигаций серии 001Р-05 объемом 100 млн рублей. Ориентир ставки 1-го купона - 14,75% годовых, что соответствует доходности к погашению в размере 15,5% годовых, купоны квартальные.

ООО "Энергоника" 17 августа начнет размещение выпуска 5-летних облигаций серии 001P-04 объемом 300 млн рублей. Ставка квартального купона установлена на уровне 14% годовых до погашения. По выпуску будет предусмотрена амортизация: по 10% от номинала будет погашено в даты окончания 5-6-го, 9-10-го, 13-14-го, 17-18-го купонов, еще 20% от номинала в дату окончания 20-го купона. Облигации будут размещены в рамках программы биржевых бондов серии 001Р объемом до 2 млрд рублей. В рамках 15-летней программы бумаги могут быть размещены на срок до 10 лет.

ОАО "Российские железные дороги" (РЖД) установило ставку 2-го купона облигаций серии 001P-26R на уровне 9,43% годовых. Компания разместила выпуск 5-летних облигаций объемом 30 млрд рублей в июле 2023 года. Ставка 1-го купона установлена на уровне 8,6% годовых. Ежемесячные купоны по выпуску переменные и рассчитываются по формуле: RUONIA плюс спред 130 базисных пунктов.

ПАО "Трансфин-М" (MOEX: TRFM) выкупило по офертам 559 тыс. 747 облигаций серии БО-41 и 4 млн 214 тыс. облигаций серии 001Р-06 по цене 100% от номинала. Объем выпуска БО-41 с учетом досрочных частичных погашений составляет на текущий момент 559 млн 783 тыс. рублей, объем серии 001Р-06 - 4,214 млрд рублей. Таким образом, компания приобрела 99,99% выпуска БО-41 и выпуск 001Р-06 в полном объеме. "Трансфин-М" разместил выпуск 10-летних облигаций серии 001P-06 в сентябре 2019 года по ставке 9,75% годовых, реализовав 84,28% эмиссии на 4,214 млрд рублей. Десятилетний выпуск серии БО-41 номинальным объемом 2,5 млрд рублей компания разместила в сентябре 2015 года. Ставка текущих купонов по выпускам - 10,5% годовых.

ООО "Торговый дом Синтеком" допустило дефолт по выплате 8-го купона облигаций серии БО-01, не выплатив 3,241 млн рублей, говорится в сообщении представителя владельцев облигаций выпуска - ООО "Вольста". 28 июля эмитент в раскрытии сообщил о наступлении технического дефолта при выплате 8-го купона. Причиной неисполнения обязательств указано отсутствие денежных средств в необходимом объеме. Дата выплаты приходилась на 27 июля. Ранее компания допускала технические дефолты при выплате 5-го, 6-го и 7-го купонов, однако в течение последующих дней выплачивала купоны частями и дефолтов не допускала. ТД "Синтеком" завершил размещение выпуска на 100 млн рублей со сроком обращения 3,5 года в июле 2021 года. Ставка купона установлена на уровне 13% годовых на весь срок обращения. По выпуску предусмотрена амортизационная система погашения: по 25% от номинала будет погашаться начиная с 11-го купона. Заем размещен в рамках программы облигаций компании серии БО-ПО1 объемом до 1 млрд рублей. Срок действия программы - 10 лет, облигации могут размещаться на 10 лет. Других выпусков облигаций компании в обращении нет.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
 


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