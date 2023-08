Акции китайских застройщиков дешевеют

Фондовые индексы США изменились разнонаправленно в пятницу. Фондовые рынки стран АТР снижаются на торгах в понедельник. Brent торгуется около $86 за баррель в понедельник утром.

Американские фондовые индексы изменились разнонаправленно в пятницу: Dow Jones Industrial Average завершил сессию ростом, S&P 500 и Nasdaq Composite снизились.

По итогам прошлой недели Dow Jones увеличился на 0,6%, S&P 500 - опустился на 0,3%, Nasdaq потерял 1,9%.

Данные о динамике цен производителей в США, обнародованные в пятницу, подтвердили некоторое усиление инфляционного давления в стране, что спровоцировало снижение американского рынка акций в начале торгов.

Как говорится в отчете министерства труда США, цены производителей (индекс PPI) в июле выросли на 0,8% в годовом выражении после повышения на 0,2% месяцем ранее. В то же время темпы роста индекса PPI Core (цены без учета стоимости продуктов питания и энергоносителей) остались на уровне июня - 2,4% в годовом выражении.

По сравнению с предыдущим месяцем индекс PPI увеличился на 0,3% - максимально с января текущего года.

Однако предварительный отчет Мичиганского университета о потребительском доверии в Штатах, опубликованный позднее в ходе торгов в пятницу, показал ослабление инфляционных ожиданий американцев в августе.

Инфляционные ожидания на среднесрочную перспективу (ближайший год) среди населения США в этом месяце понизились до 3,3% с 3,4% в июле, оценка инфляции в долгосрочной перспективе (5 лет) - до 2,9% с 3%, говорится в отчете.

Индекс потребительского доверия в США, рассчитываемый Мичиганским университетом, в августе опустился до 71,2 пункта с 71,6 пункта месяцем ранее.

Среди американских компаний, акции которых заметно подешевели в пятницу, - Walt Disney Co. (SPB: DIS) (-3%), Netflix Inc. (SPB: NFLX) (-1,9%), Snap Inc. (SPB: SNAP) (-1,9%), Tesla (SPB: TSLA) Inc. (-1,1%).

Бумаги News Corp. (SPB: NWS) выросли в цене на 4,6%. Медиакомпания зафиксировала чистый убыток в четвертом квартале 2023 финансового года, сократив выручку на 9%. Однако скорректированная прибыль News Corp в минувшем финквартале превзошла консенсус-прогноз рынка.

Стоимость акций Spectrum Brands Holdings (SPB: SPB) поднялась на 3%. Производитель потребительских товаров резко увеличил чистую прибыль в третьем квартале 2023 финансового года. Выручка компании, однако, не оправдала ожиданий.

Котировки ADR китайских компаний, торгующихся в США, снизились по итогам торгов.

Цена бумаг Alibaba Group Holding (SPB: BABA) упала на 3,4%, Nio (SPB: NIO) Inc. - на 2,6%, XPeng (SPB: XPEV) - на 3%, JD.com Inc. (SPB: JD) - на 5,3%.

Индекс Dow Jones Industrial Average к закрытию рынка в пятницу вырос на 105,25 пункта (0,3%) и составил 35281,4 пункта.

Standard & Poor''s 500 уменьшился на 4,78 пункта (0,11%) - до 4464,05 пункта.

Nasdaq Composite потерял 93,14 пункта (0,68%) и составил 13644,85 пункта.

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) падают в понедельник перед публикацией ряда важных статданных.

Во вторник будет обнародован предварительный отчет о ВВП Японии за второй квартал, а также данные о динамике промпроизводства, розничных продаж, безработицы и инвестиций в основные активы в Китае за июль.

Консенсус-прогноз, который приводит Trading Economics, предполагает, что ВВП Японии в апреле-июне вырос на 0,8% по сравнению с предыдущими тремя месяцами после повышения на 0,7% в первом квартале.

Японский индекс Nikkei 225 теряет 1,3% в ходе торгов.

Акции Advantest теряют в цене 3,7%, SoftBank Group - 2,6%, Lasertec - 1,7%, Toyota Motor -1%, Tokyo Electron - 0,7%. В то же время дорожают акции Rakuten Group (+2,2%), Recruit Holdings (+4,7%), Seven & I Holdings (+1,7%).

Рынки Китая и Гонконга падают в понедельник на фоне сигналов новой волны кризиса на рынке недвижимости КНР.

На прошлой неделе китайский застройщик Country Garden Holdings (SPB: 2007) не смог осуществить выплаты по облигациям, и Moody''s понизило его рейтинг. Компания также сообщила, что зафиксировала чистый убыток в первом полугодии текущего года.

В понедельник Country Garden приостановил торги 11 юаневыми облигациями.

Акции Country Garden упали в цене на 10,5% на торгах в Гонконге.

Котировки бумаг других застройщиков также снижаются. Так, бумаги Jinke Property подешевели на 7,3% в ходе торгов в Шэньчжэне, China Vanke - на 2%.

"Мы полагаем, что ситуация по всей цепочке поставок в сфере строительства недвижимости остается сложной, и сокращение продаж жилья, а также объемов строительства будет негативно сказываться на темпах экономического роста в КНР", - говорится в обзоре экспертов China International Capital Corp.

Среди лидеров падения в Шанхае - акции BYD Co. (-5,6%), ChongQing Changan Automobile (-5,3%), Contemporary Amperex (-4,6%).

Южнокорейский фондовый индекс Kospi и австралийский S&P/ASX 200 теряют по 0,9% в ходе торгов.

Акции австралийского Commonwealth Bank подешевели на 0,8%, Westpac Banking - на 1,2%, горнодобывающих компаний Pilbara Minerals, Mineral Resources и Liontown Resources - соответственно на 6%, 2,9% и 0,6%.

Цены на нефть опускаются в понедельник в условиях общего оттока средств инвесторов из рискованных активов в связи с сигналами новой волны кризиса на китайском рынке недвижимости.

Доллар США укрепляется, что сокращает привлекательность вложений в сырьевые товары. Долларовый индекс ICE прибавляет 0,12% в ходе торгов.

Стоимость октябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:10 мск в понедельник составляет $85,97 за баррель, что на $0,84 (0,97%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии. В пятницу эти контракты подорожали на $0,41 (0,5%), до $86,81 за баррель.

Цена фьючерсов на нефть WTI на сентябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) опустилась к этому времени на $0,85 (1,02%), до $82,34 за баррель. По итогам предыдущих торгов стоимость этих контрактов выросла на $0,37 (0,5%), до $83,19 за баррель.

На прошлой неделе Brent подорожала на 0,7%, WTI - на 0,5%. Оба сорта завершили в плюсе седьмую неделю подряд в связи с опасениями дефицита нефти на мировом рынке. Ожидания, что американская экономика сможет избежать рецессии, несмотря на ужесточение денежно-кредитной политики Федеральной резервной системой, поддерживали прогнозы спроса. При этом, сокращение поставок нефти из Саудовской Аравии на мировой рынок вызывает опасения сокращения предложения.

"Трейдеры чрезмерно фокусировались на экономической ситуации в США, игнорируя серьезные проблемы в Европе и Китае, - отмечает основатель Vanda Insights Вандана Хари. - Им давно нужно было вернуться к действительности".