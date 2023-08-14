.
.
.
ГЛАВНОЕ НОВОСТИ ВАЛЮТА АКЦИИ ОБЛИГАЦИИ
Аналитикам Подписчикам О компании
.
Мнения аналитиков
Главная  /  Мнения аналитиков  /  Акции китайских застройщиков дешевеют
.
ГЛАВНОЕ
Инфляция в России в июле составила 0,63%
Рост потребительских цен в июле составил 0,63% после повышения на 0,37% в июне, сообщил Росстат. Годовая инфляция при этом ускорилась до 4,3% после 3,25% месяцем ранее. Аналитики ожидали рост цен в июле на уровне 0,7%
 
Минпромторг не поддержал указание цен товаров за кг и литр
Минпромторг сформировал негативную позицию относительно законопроекта о так называемой честной цене, речь идет о поправках в закон "О защите прав потребителей". Проект требует от торговли указывать стоимость продукции за округленную единицу веса или...
 
Критерии для участия бизнеса в налоговом мониторинге могут расширить
Минфин опубликовал проект изменений в Налоговый кодекс, предусматривающий, в частности, расширение механизма налогового мониторинга, пишет "Коммерсант". Он введен в 2016 году и предполагает добровольное открытие налоговикам в онлайн-режиме...
 
"Аэрофлот" готовит твердые контракты на поставку 52 российских самолетов
В сентябре 2023 г. "Аэрофлот" планирует заключить с лизинговой компанией "Авиакапитал сервис" (принадлежит "Ростеху") твердые контракты на поставку 34 импортозамещенных ближнемагистральных самолетов SJ100 и 18 среднемагистральных МС-21. Об этом в...
 
14 августа 2023 года 09:10

Акции китайских застройщиков дешевеют

Фондовые индексы США изменились разнонаправленно в пятницу. Фондовые рынки стран АТР снижаются на торгах в понедельник. Brent торгуется около $86 за баррель в понедельник утром.

Американские фондовые индексы изменились разнонаправленно в пятницу: Dow Jones Industrial Average завершил сессию ростом, S&P 500 и Nasdaq Composite снизились.

По итогам прошлой недели Dow Jones увеличился на 0,6%, S&P 500 - опустился на 0,3%, Nasdaq потерял 1,9%.

Данные о динамике цен производителей в США, обнародованные в пятницу, подтвердили некоторое усиление инфляционного давления в стране, что спровоцировало снижение американского рынка акций в начале торгов.

Как говорится в отчете министерства труда США, цены производителей (индекс PPI) в июле выросли на 0,8% в годовом выражении после повышения на 0,2% месяцем ранее. В то же время темпы роста индекса PPI Core (цены без учета стоимости продуктов питания и энергоносителей) остались на уровне июня - 2,4% в годовом выражении.

По сравнению с предыдущим месяцем индекс PPI увеличился на 0,3% - максимально с января текущего года.

Однако предварительный отчет Мичиганского университета о потребительском доверии в Штатах, опубликованный позднее в ходе торгов в пятницу, показал ослабление инфляционных ожиданий американцев в августе.

Инфляционные ожидания на среднесрочную перспективу (ближайший год) среди населения США в этом месяце понизились до 3,3% с 3,4% в июле, оценка инфляции в долгосрочной перспективе (5 лет) - до 2,9% с 3%, говорится в отчете.

Индекс потребительского доверия в США, рассчитываемый Мичиганским университетом, в августе опустился до 71,2 пункта с 71,6 пункта месяцем ранее.

Среди американских компаний, акции которых заметно подешевели в пятницу, - Walt Disney Co. (SPB: DIS) (-3%), Netflix Inc. (SPB: NFLX) (-1,9%), Snap Inc. (SPB: SNAP) (-1,9%), Tesla (SPB: TSLA) Inc. (-1,1%).

Бумаги News Corp. (SPB: NWS) выросли в цене на 4,6%. Медиакомпания зафиксировала чистый убыток в четвертом квартале 2023 финансового года, сократив выручку на 9%. Однако скорректированная прибыль News Corp в минувшем финквартале превзошла консенсус-прогноз рынка.

Стоимость акций Spectrum Brands Holdings (SPB: SPB) поднялась на 3%. Производитель потребительских товаров резко увеличил чистую прибыль в третьем квартале 2023 финансового года. Выручка компании, однако, не оправдала ожиданий.

Котировки ADR китайских компаний, торгующихся в США, снизились по итогам торгов.

Цена бумаг Alibaba Group Holding (SPB: BABA) упала на 3,4%, Nio (SPB: NIO) Inc. - на 2,6%, XPeng (SPB: XPEV) - на 3%, JD.com Inc. (SPB: JD) - на 5,3%.

Индекс Dow Jones Industrial Average к закрытию рынка в пятницу вырос на 105,25 пункта (0,3%) и составил 35281,4 пункта.

Standard & Poor''s 500 уменьшился на 4,78 пункта (0,11%) - до 4464,05 пункта.

Nasdaq Composite потерял 93,14 пункта (0,68%) и составил 13644,85 пункта.

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) падают в понедельник перед публикацией ряда важных статданных.

Во вторник будет обнародован предварительный отчет о ВВП Японии за второй квартал, а также данные о динамике промпроизводства, розничных продаж, безработицы и инвестиций в основные активы в Китае за июль.

Консенсус-прогноз, который приводит Trading Economics, предполагает, что ВВП Японии в апреле-июне вырос на 0,8% по сравнению с предыдущими тремя месяцами после повышения на 0,7% в первом квартале.

Японский индекс Nikkei 225 теряет 1,3% в ходе торгов.

Акции Advantest теряют в цене 3,7%, SoftBank Group - 2,6%, Lasertec - 1,7%, Toyota Motor -1%, Tokyo Electron - 0,7%. В то же время дорожают акции Rakuten Group (+2,2%), Recruit Holdings (+4,7%), Seven & I Holdings (+1,7%).

Рынки Китая и Гонконга падают в понедельник на фоне сигналов новой волны кризиса на рынке недвижимости КНР.

На прошлой неделе китайский застройщик Country Garden Holdings (SPB: 2007) не смог осуществить выплаты по облигациям, и Moody''s понизило его рейтинг. Компания также сообщила, что зафиксировала чистый убыток в первом полугодии текущего года.

В понедельник Country Garden приостановил торги 11 юаневыми облигациями.

Акции Country Garden упали в цене на 10,5% на торгах в Гонконге.

Котировки бумаг других застройщиков также снижаются. Так, бумаги Jinke Property подешевели на 7,3% в ходе торгов в Шэньчжэне, China Vanke - на 2%.

"Мы полагаем, что ситуация по всей цепочке поставок в сфере строительства недвижимости остается сложной, и сокращение продаж жилья, а также объемов строительства будет негативно сказываться на темпах экономического роста в КНР", - говорится в обзоре экспертов China International Capital Corp.

Среди лидеров падения в Шанхае - акции BYD Co. (-5,6%), ChongQing Changan Automobile (-5,3%), Contemporary Amperex (-4,6%).

Южнокорейский фондовый индекс Kospi и австралийский S&P/ASX 200 теряют по 0,9% в ходе торгов.

Акции австралийского Commonwealth Bank подешевели на 0,8%, Westpac Banking - на 1,2%, горнодобывающих компаний Pilbara Minerals, Mineral Resources и Liontown Resources - соответственно на 6%, 2,9% и 0,6%.

Цены на нефть опускаются в понедельник в условиях общего оттока средств инвесторов из рискованных активов в связи с сигналами новой волны кризиса на китайском рынке недвижимости.

Доллар США укрепляется, что сокращает привлекательность вложений в сырьевые товары. Долларовый индекс ICE прибавляет 0,12% в ходе торгов.

Стоимость октябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:10 мск в понедельник составляет $85,97 за баррель, что на $0,84 (0,97%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии. В пятницу эти контракты подорожали на $0,41 (0,5%), до $86,81 за баррель.

Цена фьючерсов на нефть WTI на сентябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) опустилась к этому времени на $0,85 (1,02%), до $82,34 за баррель. По итогам предыдущих торгов стоимость этих контрактов выросла на $0,37 (0,5%), до $83,19 за баррель.

На прошлой неделе Brent подорожала на 0,7%, WTI - на 0,5%. Оба сорта завершили в плюсе седьмую неделю подряд в связи с опасениями дефицита нефти на мировом рынке. Ожидания, что американская экономика сможет избежать рецессии, несмотря на ужесточение денежно-кредитной политики Федеральной резервной системой, поддерживали прогнозы спроса. При этом, сокращение поставок нефти из Саудовской Аравии на мировой рынок вызывает опасения сокращения предложения.

"Трейдеры чрезмерно фокусировались на экономической ситуации в США, игнорируя серьезные проблемы в Европе и Китае, - отмечает основатель Vanda Insights Вандана Хари. - Им давно нужно было вернуться к действительности".


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
 


.
МНЕНИЯ АНАЛИТИКОВ
14 августа 2023 года 10:25
Возможно краткосрочное ослабление рубля до 105 руб./$1 - ПСБ
зможны попытки ослабления рубля до уровня 105 руб./$1 в ближайшей перспективе, однако они, скорее всего, будут носить краткосрочный характер, так как указанная зона выглядит неоправданной с фундаментальной точки зрения, считают эксперты Промсвязьбанка (ПСБ). Настоящее сообщение содержит мнение...    читать дальше
.
14 августа 2023 года 10:09
Торговый диапазон по паре доллар/рубль составит 96-99 руб./$1 в ближайшие дни - Банк "Русский Стандарт"
Торговый диапазон по паре доллар/рубль, скорее всего, составит в ближайшие дни 96-99 руб./$1, по паре евро/рубль - 106-109 руб./EUR1, говорится в комментарии директора департамента операций на финансовых рынках банка "Русский Стандарт" Максима Тимошенко. Эксперт выделяет из числа позитивных для...    читать дальше
.
14 августа 2023 года 09:59
Вероятен рост индекса Мосбиржи на торгах в понедельник - ПСБ
Вероятно продолжение роста индекса Мосбиржи на торгах в понедельник, ближайшим уровнем сопротивления выступает отметка 3200 пунктов, говорится в комментарии главного аналитика Промсвязьбанка (ПСБ) Алексея Головинова. "Двигать рынок вверх должны акции нефтегазового сектора, поддержку окажут также...    читать дальше
.
14 августа 2023 года 09:46
Фундаментальные факторы пока продолжают играть против рубля - "Алор Брокер"
Фундаментальные факторы пока продолжают играть против российской валюты, возможно ослабление рубля до уровней 115-120 руб./$1, считает руководитель направления инвестиционного консультирования "Алор Брокер" Алексей Антонов. "Новая неделя началась с продолжения ослабления рубля. Перекупленность...    читать дальше
.
14 августа 2023 года 09:44
Цены рублевых корпбондов в понедельник могут снизиться под давлением негативных внешних и внутренних сигналов
Москва. 14 августа. Котировки рублевых корпоблигаций в понедельник могут умеренно снизиться под давлением негативных внешних и внутренних сигналов, в том числе продолжающегося обесценения рубля (доллар утром превысил отметку 100 руб./$1) и растущих проинфляционных рисков, полагают эксперты "Интерфакс-ЦЭА".    читать дальше
.
14 августа 2023 года 09:35
Короткие ОФЗ сохраняют потенциал роста доходностей - ПСБ
Короткие рублевые гособлигации сохраняют потенциал роста доходностей: ОФЗ срочностью 1 год - уровень около 10% годовых, 3-5 лет - 10,5-11% годовых, сообщается в комментарии управляющего по анализу банковского и финансового рынков Промсвязьбанка (ПСБ) Дмитрия Грицкевича. "В пятницу на фоне...    читать дальше
.
14 августа 2023 года 09:19
Возможно продолжение роста на рынке акций РФ в ближайшее время - БКС Экспресс
Возможно продолжение волны роста на российском рынке акций в ближайшее время, полагает эксперт БКС Экспресс Василий Карпунин. "Российский рынок акций остановился в пятницу на максимальном значении недели, что указывает на незавершенность волны роста. Индекс Мосбиржи закрывался около 3170 пунктов....    читать дальше
.
14 августа 2023 года 09:07
"Финам" рекомендует держать бумаги РусАгро с прогнозной ценой 1240 руб
"Финам" рекомендует держать бумаги "РусАгро" с прогнозной стоимостью 1240 рублей за штуку на горизонте года, что предполагает потенциал роста около 11,4% от текущего уровня, сообщается в аналитическом материале инвестиционной компании. "Расписки эмитента с начала текущего года опередили по...    читать дальше
.
11 августа 2023 года 19:44
Рынок акций РФ на неделе продолжил рост и превысил 3150п по индексу Мосбиржи
Рынок акций РФ на минувшей неделе продолжил рост на фоне сильных корпоративных отчетов, дивидендных ожиданий и подросшей нефти. Индекс Мосбиржи на неделе на фоне ослабления рубля превысил 3150 пунктов, где "быки" взяли передышку.    читать дальше
.
11 августа 2023 года 19:42
Рынок акций РФ завершил пятницу и неделю смешанной динамикой индексов из-за резкого ослабления рубля
Москва. 11 августа. Рынок акций РФ в пятницу консолидировался при смешанной динамике blue chips и индексов из-за выборочной фиксации прибыли игроками на фоне ухудшения настроений на внешних фондовых площадках и подросшей нефти (Brent поднялась к $87 за баррель). Индекс Мосбиржи превысил 3155 пунктов, а индекс РТС откатился к рубежу 1000 пунктов за счет резкого ослабления рубля; лидировали в росте бумаги "АЛРОСА".    читать дальше
.
11 августа 2023 года 19:40
Рубль в последний торговый день недели обвалился к основным валютам, вновь обновил минимальные отметки с марта прошлого года
Москва. 11 августа. Доллар США, евро и китайский юань уверенно выросли на Московской бирже по итогам пятницы, обновили максимальные отметки с марта прошлого года. Рубль упал к бивалютной корзине перед выходными днями и несмотря на позитивную динамику цен на нефть.    читать дальше
.
11 августа 2023 года 19:01
"Финам" понизил до "держать" рекомендацию для акций JPMorgan
"Финам" понизил рекомендацию для акций JPMorgan Chase & Co. с "покупать" до "держать" с целевой ценой $157,7 за штуку, что предполагает апсайд 2,7% от текущих уровней, сообщается в аналитическом материале инесткомпании. "Ведущие банки США, в том числе и JPMorgan, успешно прошли через весенние...    читать дальше
.
11 августа 2023 года 18:50
Цены евробондов РФ продемонстрировали за неделю смешанную динамику, несмотря на снижение UST
Москва. 11 августа. Котировки российских суверенных еврооблигаций по итогам недели продемонстрировали смешанную динамику, несмотря на очередное снижение цен американских казначейских обязательств (US Treasuries). При этом суверенные спреды к доходности базовых активов для некоторых выпусков евробондов РФ немного сузились, а для ряда бумаг - расширились.    читать дальше
.
11 августа 2023 года 18:40
Акции Белуги, X5 Group и Татнефти будут интересны на следующей неделе - БКС Экспресс
Акции "Белуга Групп", X5 Retail Group и "Татнефти" будут интересны на следующей неделе, полагает эксперт БКС Экспресс Дмитрий Пучкарев. 14 августа пройдет заседание совета директоров "Белуга Групп", где будет рассматриваться вопрос о дивидендах за I полугодие. "Компания уже опубликовала финансовые...    читать дальше
.
11 августа 2023 года 18:17
"БКС МИ" повысил до "покупать" рекомендацию для акций Twilio
"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") повысил с "держать" до "покупать" рекомендацию для акций облачной бизнес-платформы Twilio Inc. с целевой ценой $72 за штуку на горизонте 12 месяцев, что соответствует потенциалу роста 19% с текущих уровней, сообщается в прогнозе инвесткомпании. "Компания сможет...    читать дальше
.
Страница 1 из 4
.
1
.
.
.
.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ

Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
 ФИО *
 Компания
 Телефон (с кодом города) *
 E-Mail
 Защита
введите код, указанный на картинке
.