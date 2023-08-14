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14 августа 2023 года 09:35
Короткие ОФЗ сохраняют потенциал роста доходностей - ПСБ
Короткие рублевые гособлигации сохраняют потенциал роста доходностей: ОФЗ срочностью 1 год - уровень около 10% годовых, 3-5 лет - 10,5-11% годовых, сообщается в комментарии управляющего по анализу банковского и финансового рынков Промсвязьбанка (ПСБ) Дмитрия Грицкевича. "В пятницу на фоне дальнейшего ослабления рубля давление на кривую ОФЗ сохранилось. Наибольший рост доходности наблюдался в коротких годовых госбумагах из-за усиления проинфляционных рисков и ожиданий по масштабу повышения ключевой ставки на сентябрьском заседании. В результате доходность годовых бумаг достигла 9,36% (+10 б.п.), на более дальних сроках рост составил порядка 1 б.п. (10,85% по 5-летним ОФЗ, 11,3% - по 10-летним), - указывает эксперт. - На валютном рынке сохраняется повышенная нервозность, в результате чего видим риски продолжения тренда прошлой недели, что будет способствовать дальнейшей переоценки кривой ОФЗ (преимущественно коротких бумаг). С учетом ожиданий повышения ключевой ставки ЦБ РФ до 10% на ближайших заседаниях, целью по доходности ОФЗ срочностью 1 год видим уровень ~10% годовых (потенциал роста доходности +65 б.п.), 3-5 лет - 10,5-11% годовых (+10-20 б.п.). Дальнейшая динамика госбумаг во многом будет определяться стабилизацией валютного курса и сигналами со стороны ЦБ". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-ОФЗ-ОБЛИГАЦИИ-ПРОГНОЗ
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