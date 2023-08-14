Возможно продолжение роста на рынке акций РФ в ближайшее время - БКС Экспресс

Возможно продолжение волны роста на российском рынке акций в ближайшее время, полагает эксперт БКС Экспресс Василий Карпунин.

"Российский рынок акций остановился в пятницу на максимальном значении недели, что указывает на незавершенность волны роста. Индекс Мосбиржи закрывался около 3170 пунктов. Подъем продолжается уже семь недель подряд. Если на дневном график ранее были попытки снять техническую перекупленность, то на недельном продолжается вертикальный подъем без откатов. Важнейшим фактором поддержки индекса выступает ослабление рубля. В это же время долларовый РТС снова провалился к отметке 1000 пунктов, упав на 1,6%. То есть в долларах никакого роста российских акций не наблюдается. Боковик продолжается около года, - пишет аналитик в обзоре. - Индекс Мосбиржи приблизился к годовому максимуму. Область около 3190-3200 пунктов выступает ближайшим техническим препятствием. Если вдруг эти уровни будут пройдены, то следующий ориентир сместится к 3300 пунктам. Такой подъем может быть обеспечен в первую очередь ростом "голубых фишек", ориентированных на экспорт. Вновь отметим, что покупка наиболее ликвидных акций сейчас выглядит более привлекательной, чем покупка бумаги второго или третьего эшелонов".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.