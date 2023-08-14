"Финам" рекомендует держать бумаги РусАгро с прогнозной ценой 1240 руб

"Финам" рекомендует держать бумаги "РусАгро" с прогнозной стоимостью 1240 рублей за штуку на горизонте года, что предполагает потенциал роста около 11,4% от текущего уровня, сообщается в аналитическом материале инвестиционной компании.

"Расписки эмитента с начала текущего года опередили по доходности индекс Мосбиржи: GDR подорожали на 69% в сравнении с выигрышами индекса в 45%. По нашим оценкам, такой рост обоснован и бумаги одного из ведущих агрохолдингов России на текущих отметках предлагают "апсайд" 11,4%. Одним из основных вопросов в инвестиционном кейсе "РусАгро" остается вопрос прописки: головная компания зарегистрирована на Кипре, из-за чего она не может распределять дивиденды. При этом, по нашим оценкам, в случае редомициляции инвесторы могут рассчитывать на 82 руб. на бумагу за 2023 год (дивдоходность - 7,4%)", - указывает эксперт Анна Буйлакова.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.