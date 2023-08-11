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11 августа 2023 года 19:44

Рынок акций РФ на неделе продолжил рост и превысил 3150п по индексу Мосбиржи

Рынок акций РФ на минувшей неделе продолжил рост на фоне сильных корпоративных отчетов, дивидендных ожиданий и подросшей нефти. Индекс Мосбиржи на неделе на фоне ослабления рубля превысил 3150 пунктов, где "быки" взяли передышку.

В период с 7 по 11 августа индекс Мосбиржи вырос на 2% и составил 3155,51 пункта, индекс РТС потерял 1,5% и достиг 1000,89 пункта на фоне роста доллара до 99,33 руб./$1 (+3,65 рубля) и повышения октябрьской нефти Brent до $86,86 за баррель (+1%).

Попытка рынка акций РФ подрасти в понедельник нивелировалась вечерним укреплением рубля и просевшей нефтью (Brent опустилась к $85 за баррель), внешние фондовые площадки подавали смешанные сигналы; индекс Мосбиржи к закрытию торгов откатился ниже 3085 пунктов после утреннего роста выше 3150 пунктов. Во "втором эшелоне" раллировали на рекордных оборотах без новостей бумаги "Новороссийского морского торгового порта" (+25,9%), также продолжилось ралли на 25-40% ряда региональных энергосбытовых компаний. Доллар просел до 95,55 рубля (-0,14 рубля), утром курс поднимался до 97,06 руб./$1.

ПАО "Татнефть" (+0,4%) сообщило, что совет директоров 14 августа рассмотрит вопрос о созыве внеочередного общего собрания акционеров и рекомендации по размеру дивидендов за 6 месяцев. Продажи "Эталона" (+4,5%) выросли в I полугодии на 16%, до 34 млрд руб.

Подросли акции ПАО "Дальневосточное морское пароходство" (+5,3%), несмотря известия, что акционеры на повторном годовом собрании 4 августа не приняли решение о выплате дивидендов за 2022 год.

Во вторник утром снижение рынка акций РФ продолжилось вслед за мировыми площадками на слабой статистике по внешней торговле Китая и новостях от агентства Moody's о планах снижения рейтингов ряда банков США, индекс Мосбиржи локально падал ниже 3030 пунктов. Однако уже днем наметился отскок вместе с нефтью (Brent после провала к $83,3 за баррель отыграла отметку $85 за баррель), индекс МосБиржи за счет ослабления рубля смог закрыться в "плюсе" выше 3085 пунктов. Доллар подскочил до 97,1 рубля (+1,82 рубля). Во "втором эшелоне" продолжилось ралли на 20-40% ряда региональных энергосбытовых компаний, упали акции "НМТП" (-9,7%).

Экспорт Китая в июле сократился на 14,5% в годовом выражении и составил минимальные за пять месяцев $281,76 млрд. Импорт опустился на 12,4%, до $201,16 млрд. Падение показателей стало максимальным с 2020 года и превысило прогнозы.

В среду рынок акций РФ продолжил рост на фоне подорожавшей нефти (Brent поднялась к $87 за баррель) и смешанных сигналов с внешних фондовых площадок. Индекс Мосбиржи протестировал рубеж 3100 пунктов, но удержать его не смог из-за вечернего укрепления рубля на новостях ЦБ РФ об отказе от покупок валюты на внутреннем рынке до конца 2023 года. Доллар днем поднимался выше 98 руб./$1, но к закрытию откатился к 97 руб./$1. Во "втором эшелоне" продолжили ралли бумаги региональных энергетических компаний.

Банк России с 10 августа и до конца 2023 года не будет осуществлять покупку иностранной валюты на внутреннем рынке в рамках зеркалирования регулярных операций Минфина, связанных с реализацией бюджетного правила. Решение принято в целях снижения волатильности финансовых рынков, сообщил регулятор. Отложенные покупки валюты могут быть осуществлены в течение 2024 года и последующих лет.

Сбербанк (+0,1%) в январе-июле 2023 года получил 858,2 млрд рублей чистой прибыли по РСБУ, в том числе в июле - 130,4 млрд рублей.

Негативное влияние на азиатские площадки оказали данные о первой в Китае дефляции более чем за два года: потребительские цены (индекс CPI) в июле уменьшились на 0,3% в годовом выражении.

На нефтяном рынке цены вечером замедлили рост после выхода статистики Минэнерго США о росте запасов нефти в стране за неделю на 5,85 млн баррелей (ожидался рост на 2,3 млн). Китай в июле сократил импорт нефти до 6-месячного минимума в 10,33 млн б/с, что на 29% ниже июньского объема.

В четверг рынок акций РФ продолжил рост на фоне высокой нефти и улучшения настроений на внешних фондовых площадках, позитивно отреагировавших на статистику по инфляции в США за июль (+3,2% при прогнозах +3,3%). Индекс МосБиржи поднялся вплотную к 3150 пунктам, при этом лидировали бумаги финансовых компаний во главе с ВТБ (+7,4%), а также акции нефтегазового сектора. Доллар вырос до 97,46 рубля.

Акции ВТБ выросли на новостях о передаче банку госпакета акций "Объединенной судостроительной корпорации" (ОСК) в доверительное управление, что поддержал президент РФ Владимир Путин. Вице-премьер - глава Минпромторга РФ Денис Мантуров сообщил, что ВТБ получит 100% акций ОСК в доверительное управление сроком на 5 лет. ОСК создана в соответствии с указом президента в 2007 году, 100% ее акций находится в федеральной собственности.

Расписки VK (+4,3%) подорожали на фоне вышедшего отчета за полугодие: выручка в I полугодии по МСФО выросла на 36% (до 57,3 млрд руб.), во II квартале - на 33,5% (до 29,98 млрд руб.); показатели превысили прогнозы.

Поддержку акциям "НОВАТЭКа" (+2,6%) оказал рост мировых цен на газ на фоне забастовок рабочих в Австралии и рисков перебоев в поставках. Экспорт российского СПГ на мировые рынки в июле упал на 11,2% г/г из-за плановых ремонтных работ на ключевых заводах по сжижению газа "Ямал СПГ" и "Сахалин-2".

Совет директоров "Распадской" (-1,3%) рекомендовал не выплачивать дивиденды за I полугодие 2023 года из-за сокращения чистой прибыли вдвое по причине падения мировых цен на коксующийся уголь также в два раза. Во "втором эшелоне" наметилась коррекция ряда бумаг региональных энергосбытовых компаний, потерявших в цене 20-30%.

В пятницу рынок акций перешел к консолидации при смешанной динамике blue chips из-за фиксации прибыли игроками на фоне ухудшения настроений на внешних фондовых площадках и подросшей нефти (Brent поднялась в район $87 за баррель). Индекс МосБиржи превысил 3155 пунктов, индекс РТС упал к 1000 пунктам из-за резкого ослабления рубля (доллар превысил 99 руб./$1). Во "втором эшелоне" выстрелили на 47% на рекордных оборотах акции "Глобалтрак менеджмент" при отсутствии новостей.

Рост российской экономики в первом полугодии 2023 года оценивается в 1,5%, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на совещании по экономическим вопросам в пятницу, сославшись на данные Минэкономразвития. Во втором квартале текущего года рост ВВП составил 4,6%, отметил он.

В период с 7 по 11 августа среди акций, входящих в листинг 1-го и 2-го уровней Мосбиржи лучше рынка выглядели бумаги ПАО "Россети Северо-Запад" (+27%), ПАО "ВУШ Холдинг" (+14%), ПАО "Россети Волга" (+11%); хуже рынка оказались бумаги "Новолипецкого металлургического комбината" (-2%), "РусГидро" (-1%), "префы" "Транснефти" (-1%).

Динамику рынка акций РФ во второй декаде августа по-прежнему будут определять геополитические и корпоративные новости, а также динамика нефти Brent. Для индекса МосБиржи коридор колебаний на неделе может составить 3100-3200 пунктов, для индекса РТС - 990-1040 пунктов с оглядкой на динамику рубля, полагают аналитики "Интерфакс-ЦЭА".


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
 


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