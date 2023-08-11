Рынок акций РФ завершил пятницу и неделю смешанной динамикой индексов из-за резкого ослабления рубля

Москва. 11 августа. Рынок акций РФ в пятницу консолидировался при смешанной динамике blue chips и индексов из-за выборочной фиксации прибыли игроками на фоне ухудшения настроений на внешних фондовых площадках и подросшей нефти (Brent поднялась к $87 за баррель). Индекс Мосбиржи превысил 3155 пунктов, а индекс РТС откатился к рубежу 1000 пунктов за счет резкого ослабления рубля; лидировали в росте бумаги "АЛРОСА".

По итогам торгов индекс Мосбиржи составил 3155,51 пункта (+0,2%), индекс РТС - 1000,89 пункта (-1,7%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже изменились в пределах 3%.

Доллар к 18:50 МСК вырос до 99,33 рубля (+1,87 рубля), курс превысил отметку 99 руб. впервые с 25 марта 2022 года.

За неделю индекс Мосбиржи поднялся на 2%, индекс РТС снизился на 1,5% на фоне роста доллара на 3,65 рубля.

Рост российской экономики в первом полугодии 2023 года оценивается в 1,5%, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на совещании по экономическим вопросам в пятницу, сославшись на данные Минэкономразвития. Во втором квартале текущего года рост ВВП составил 4,6%, отметил он.

Зампред Банка России Алексей Заботкин заявил на пресс-конференции, что ЦБ РФ по-прежнему не видит рисков для финансовой стабильности в ослаблении рубля. Чиновник также сообщил, что динамика роста цен в РФ идет в верхней половине прогнозного диапазона ЦБ РФ на этот год, что означает высокую вероятность повышения ключевой ставки на сентябрьском заседании совета директоров ЦБ.

Подорожали в пятницу акции "АЛРОСА" (+3%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (+2,3%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (+2,2% и +1,4% "префы"), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (+2%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (+1,2%), расписки TCS (SPB: TCS) (MOEX: TCSG) Group (+1,1%), бумаги "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (+0,9%), "ММК" (MOEX: MAGN) (+0,5%), "Московской биржи" (MOEX: MOEX) (+0,2%), "Русала" (MOEX: RUAL) (+0,2%), "МТС" (MOEX: MTSS) (+0,1%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (+0,1%).

Скорректированная EBITDA ОК "Русал" по итогам I полугодия снизилась на 54% к данным годичной давности, составив $290 млн, сообщила компания. Консенсус-прогноз "Интерфакса" по этому показателю составлял $294 млн.

Скорректированная чистая прибыль "Русала" снизилась на 54,3%, до $315 млн. Нормализованная чистая прибыль, учитывающая долю в прибыли "Норильского никеля", упала на 73,7%, составив $527 млн.

Акционеры VK (MOEX: VKCO) (+1,8%) утвердили редомициляцию с Британских Виргинских островов в Россию, сообщила в пятницу компания.

Подешевели акции "НЛМК" (MOEX: NLMK) (-1%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (-1%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (-1%), расписки OZON (MOEX: OZON) (-1%), бумаги "Северстали" (MOEX: CHMF) (-0,9%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (-0,6%), ВТБ (MOEX: VTBR) (-0,5%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (-0,4%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (-0,4%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (-0,4%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (-0,2%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (-0,1%), "префы" Сбербанка (MOEX: SBER) (-0,2%).

Как отмечает портфельный управляющий "РСХБ Управление активами" Александр Власенко, техническая нисходящая коррекция рынка акций, начавшаяся на прошлой неделе, частично была выкуплена рынком на фоне растущей нефти и слабеющего рубля. Котировки Brent на неделе достигали $88 за баррель, дисконт за сорт Urals при этом снижался до $8 c прежних $20.

На будущей неделе, вероятно, российский рынок акций продолжит консолидироваться на текущих уровнях при условии, что внешние факторы не претерпят значительных изменений, полагает эксперт.

По словам инвестиционного стратега "БКС Мир инвестиций" Александра Бахтина, рынок акций РФ в конце недели показал сдержанную динамику, но в целом остался в векторе роста, опираясь на слабость рубля, относительную стабильность нефтяных цен и отдельные позитивные корпоративные новости. Вместе с тем индекс Мосбиржи не смог дотянуться до рекордных годовых значений вблизи 3200 пунктов, достигнутых 4 августа. Этому помешали нестабильный общерыночный сантимент, техническая перегретость по ряду инструментов, а также фактор пятницы, когда игроки сокращали риски перед выходными.

Инвесторов продолжает тревожить монетарный фактор и ухудшение статмаркеров. Цены производителей в США (PPI) в июле выросли на 0,3% относительно предыдущего месяца, это максимальное повышение показателя с января текущего года. В то же время позитивный отчет Международного энергетического агентства (МЭА) поддержал нефтяные цены.

Рынок пока избегает полноценной коррекции. Не исключено, что триггеры для снятия перекупленности появятся на следующей неделе, это может быть, например, укрепление рубля или геополитический негатив. А после технической разрядки рынок будет набирать силы для движения к новой цели - 3300 пунктов по индексу Мосбиржи. Прогноз на 14 августа по индексу Мосбиржи - 3055-3195 пунктов, считает Бахтин.

По оценке ведущего аналитика Freedom Finance Global Натальи Мильчаковой, позитивную динамику рублевого индекса МосБиржи продолжают поддерживать сильные финансовые результаты компаний и дивидендные ожидания инвесторов. Долларовый индекс РТС реагирует падением на ослабление рубля.

Среди лидеров роста на ожиданиях релиза отчетности за первое полугодие можно отметить акции ТМК (+5,2%). В аутсайдерах без явных инфоповодов оказались корректирующиеся после недавнего роста бумаги Московского кредитного банка (MOEX: CBOM) (-1,9%). Мировые резервные валюты на Мосбирже усилили укрепление к рублю на фоне заявлений Банка России о намерении сохранить его плавающий курс. Прогноз для индекса Мосбиржи на сессию понедельника: колебания в диапазоне 3100-3200 пунктов, полагает аналитик.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, акции "Русснефти" (MOEX: RNFT) (+2,8%) в пятницу подросли на новостях по промежуточным дивидендам на привилегированные бумаги. Интерес к акциям "ТМК" (MOEX: TRMK) поддерживается ожиданиями выплаты уже рекомендованных дивидендов за I полугодие 2023 года в размере 13,45 руб. на акцию (текущая доходность 5,8%), отметила аналитик.

По словам ведущего аналитика по глобальным исследованиям "Открытие Инвестиции" Андрея Кочеткова, желание игроков зафиксировать прибыль в конце недели находилось в противовесе к их реакции на ослабление рубля.

"Русал" представил ожидаемо слабые финансовые результаты по итогам первого полугодия, что связано в первую очередь с падением цены алюминия на Лондонской бирже металлов (LME) на 24,2% за первые 6 месяцев 2023 года (до $2,331 за тонну). Запланированные капитальные затраты "Русала" в размере около 400 млрд рублей в строительство четырех технологических ниток глиноземного производства, а также в портовую инфраструктуру в Усть-Луге, могут негативно влиять на долговую нагрузку компании. Вероятно, в таких условиях акции "Русала" могут быть под давлением в ближайшей перспективе, однако существенное ослабление рубля выступит определенной поддержкой, полагает аналитик.

Нефть взбодрилась на прогнозах МЭА. В агентстве полагают, что в III квартале мировые коммерческие запасы могут сокращаться со скоростью 2,2 млн б/с, если ОПЕК+ сохранит текущие параметры добычи, а также на 1,2 млн б/с в IV квартале. Соответственно, такая динамика запасов может спровоцировать дальнейший рост цен.

Базовый индекс цен производителей США (Core PPI) не изменил темпы роста в июле, которые остались на уровне 2,4%, хотя ожидалось снижение до 2,3%. Как и накануне, статистика по инфляции не позволяет говорить о ее устойчивом замедлении. Соответственно, намеки ФРС, что ставка все еще может быть повышена, имеют под собой основания, считает Кочетков.

В Азии в пятницу преобладала негативная динамика фондовых индексов (в Японии выходной - День гор, австралийский S&P/ASX 200 просел на 0,2%, южнокорейский Kospi - на 0,4%, китайский Shanghai Composite упал на 2%, гонконгский Hang Seng потерял 0,9%), "минусует" Европа (индексы FTSE, DAX, CAC40 просели на 0,9-1,1%), в США динамика смешанная (индекс Dow к 18:50 МСК подрос на 0,1%, S&P500 и Nasdaq снизились на 0,3-1%).

ВВП Великобритании во II квартале вырос на 0,2% к I кварталу, тогда как изменения не ожидалось. Промышленное производство в Великобритании в июне выросло на 0,7% в годовом выражении при прогнозах снижения на 1,1%.

Индекс цен производителей PPI в США в июле вырос на 0,3% к июню и на 0,8% в годовом выражении, при прогнозах роста на 0,2% и 0,7% соответственно.

На нефтяном рынке цены вечером в пятницу умеренно подросли после снижения накануне.

Стоимость октябрьских фьючерсов на Brent к 18:50 МСК составила $86,86 за баррель (+0,5% и -1,3% накануне), сентябрьская цена WTI - $83,28 за баррель (+0,6% и -1,9% в четверг).

МЭА сохранило оценку роста спроса на нефть в 2023 году на уровне 2,2 млн б/с, следует из отчета агентства.

Ранее на этой неделе обе марки обновили многомесячные максимумы. Несмотря на снижение накануне, они могут завершить в "плюсе" седьмую неделю подряд на ожиданиях дефицита топлива на мировом рынке.

Картель ОПЕК оставил в силе прежний прогноз, предусматривавший рост мирового спроса на нефть в 2023 году на 2,44 млн баррелей в сутки (до 102,01 млн б/с). В следующем году он увеличится еще на 2,25 млн б/с и достигнет 104,25 млн б/с, ожидает организация.

"Прогнозируется, что в 2024 году устойчивый глобальный экономический рост на фоне продолжающихся улучшений в Китае приведет к увеличению потребления нефти", - считают в ОПЕК.

Во "втором эшелоне" на Мосбирже выросли акции "Глобалтрак менеджмент" (MOEX: GTRK) (+46,9%, объем торгов достиг рекордных 4,625 млрд рублей), ПАО "Выборгский судостроительный завод" (MOEX: VSYD) (+30,9% и +17,8% "префы"), ПАО "РКК "Энергия" (MOEX: RKKE) (+17%), ПАО "Костромская сбытовая компания" (MOEX: KTSB) (+10,3% и +12,9% "префы"), ПАО "Россети Кубань" (MOEX: KUBE) (+9,9%), ПАО "ТНС Энерго Нижний Новгород" (MOEX: NNSB) (+9,2%), "Саратовэнерго" (MOEX: SARE) (+8,2%), ПАО "ММЦБ" (MOEX: GEMA) (+8%).

Совет директоров "Русснефти" по итогам заседания 10 августа рекомендовал акционерам направить на дивиденды на привилегированные акции за 2022 год $110 млн, согласно сообщению компании. Вопрос будет рассмотрен на собрании акционеров 21 сентября, которое пройдет в заочной форме. Дата определения лиц, имеющих право на участие в нем, - 27 августа.

Ранее совет директоров "Русснефти" рекомендовал акционерам не выплачивать дивиденды по результатам 2022 года, в том числе на привилегированные акции. Данная рекомендация о невыплате дивидендов была отклонена акционерами "Русснефти" на годовом собрании 30 июня.

Подешевели "префы" ПАО "Россети Ленэнерго" (MOEX: LSNG) (-2,4%), акции "Камчатскэнерго" (MOEX: KCHE) (-2,2%), ПАО "Диод" (MOEX: DIOD) (-2,2%), ПАО "Центральный телеграф" (MOEX: CNTL) (-2,1%), "префы" "ОМЗ" (MOEX: OMZZ) (-2,1%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 58,93 млрд рублей (из них 6,51 млрд рублей пришлось на акции ВТБ, 5,62 млрд рублей на обыкновенные бумаги Сбербанка и 3,93 млрд рублей на акции "ЛУКОЙЛа").