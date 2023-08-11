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11 августа 2023 года 19:40

Рубль в последний торговый день недели обвалился к основным валютам, вновь обновил минимальные отметки с марта прошлого года

Москва. 11 августа. Доллар США, евро и китайский юань уверенно выросли на Московской бирже по итогам пятницы, обновили максимальные отметки с марта прошлого года. Рубль упал к бивалютной корзине перед выходными днями и несмотря на позитивную динамику цен на нефть.

Курс доллара США составил 99,43 руб./$1 в 19:00 МСК, что на 1,82 рубля выше уровня закрытия предыдущих торгов. Доллар поднялся выше 99 руб. впервые с 25 марта 2022 года. Евро к этому времени стоил 108,78 руб./EUR1, подорожав на 1,23 рубля. Ранее евро рос выше 109 руб. впервые с 23 марта 2022 года. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) увеличилась на 1,64 рубля - до 103,64 руб. Курс китайского юаня вырос на 23 копейки - до 13,7 руб. Это максимальный уровень с 30 марта 2022 года.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", в пятницу рубль вновь существенно просел к основным валютам, в очередной раз обновил минимальные отметки с марта прошлого года к доллару, евро и юаню. Рубль дешевеет перед выходными днями и несмотря на позитивную динамику цен на нефть. Давление на его котировки продолжает оказывать снижение объемов доступной валютной ликвидности из-за изменения показателей внешнеторгового баланса (снижение экспортных поступлений и рост импорта) и перевода расчета за часть экспорта в рубли и нацвалюты дружественных стран.

Реальный эффективный курс рубля к корзине валют государств - основных торговых партнеров России в июле 2023 года снизился на 7,7% по отношению к июню, согласно предварительной оценке ЦБ РФ, опубликованной на его сайте. В январе-июле 2023 года реальный эффективный курс рубля снизился на 26,4%.

ЦБ РФ по-прежнему не видит рисков для финансовой стабильности в ослаблении рубля, но хотел бы снизить волатильность рынка, для чего и принял решение о приостановке зеркалирования покупок валюты Минфином в рамках бюджетного правила, сообщил журналистам зампред ЦБ РФ Алексей Заботкин. "На сегодня мы рисков финансовой стабильности не видим, но мы хотели бы избежать ситуации, когда мы дополнительно усиливаем волатильность рынка этими операциями, соответственно, считаем возможным их приостановить до конца этого года и далее выполнить эти отложенные покупки после возобновления регулярных операций так же, как мы это делали в 2019 году", - сказал Заботкин.

Рост нефтегазовых доходов, в результате которого Минфин РФ с 7 августа перешел к покупкам валюты для пополнения Фонда национального благосостояния (ФНБ), в основном обусловлен увеличением цен на нефть и лишь отчасти с ослаблением курса рубля, полагает Заботкин.

"Бюджетное правило продолжает действовать, Минфин направляет нефтегазовые доходы, которые сейчас он получает, на приобретение валюты у нас. Мы продаем Минфину валюту точно так же, как мы это делали в августе-декабре 2018 года, но мы временно не зеркалируем эти покупки на валютный рынок. Мы намерены исполнить эти отложенные покупки после возобновления регулярных операций по правилу, как мы это сделали в 2019 году", - сказал также он.

ЦБ ранее сообщил, что с 10 августа и до конца 2023 года не будет осуществлять покупку иностранной валюты на внутреннем рынке в рамках зеркалирования регулярных операций Минфина, связанных с реализацией бюджетного правила. Проводить операции по продаже валюты в рамках использования средств ФНБ регулятор продолжит (ежедневный объем продаж - 2,3 млрд рублей).

Минфин РФ впервые с февраля прошлого года перешел к покупкам иностранной валюты/золота в рамках бюджетного правила. Так, с 7 августа по 6 сентября ежедневный объем покупок был определен в эквиваленте 1,8 млрд рублей. Общий объем покупок за этот период определен в размере 40,5 млрд рублей.

ЦБ РФ сохранил прогноз основных макроэкономических показателей в рамках базового сценария на 2023 год и период 2024-2026 годов. Прогноз содержится в проекте Основных направлений единой государственной денежно-кредитной политики на 2024-2026 годы, опубликованном регулятором на его сайте. Кроме того, Банк России планирует начать раскрывать детали обсуждения решения по ключевой ставке, в том числе рассматриваемые альтернативные решения и аргументы в их пользу.

Как сообщалось, в июле ЦБ РФ повысил прогноз роста ВВП на 2023 год до 1,5-2,5% с 0,5-2%. При этом прогноз роста экономики в 2025 году понижен до 1,0-2,0% с 1,5-2,5%. Оценка роста ВВП на 2024 год сохранена на уровне 0,5-2,5%. В июле Банк России сузил прогноз по инфляции на текущий год с 4,5-6,5% до 5,0-6,5%, по-прежнему ждет ее возвращения к цели в 4% в 2024 году.

Действующие сейчас ограничения на движение капитала носят преимущественно неэкономический и двусторонний характер, их дальнейшее смягчение возможно только на взаимной основе, подчеркивает ЦБ РФ. Регулятор напомнил, что для поддержания финансовой стабильности он может проводить операции на валютном рынке. С учетом блокировки части валютных счетов Банка России проведение этих операций возможно в доступных валютах - в юане.

Курс рубля в условиях действия валютных ограничений определяется в большей степени балансом спроса импортеров на иностранную валюту и предложения иностранной валюты со стороны экспортеров, отмечает ЦБ. Устойчивость бюджетного правила на фоне риска длительного сохранения нефтегазовых доходов ниже установленного им базового уровня будет одним из важнейших факторов при формировании бюджетной политики на ближайшие годы, полагает Банк России.

Возможным способом сохранения бюджетного правила в действующей конструкции и перехода к постепенному накоплению Фонда национального благосостояния (ФНБ) является возможная корректировка параметров налогообложения в нефтегазовом секторе, считает ЦБ.

Как рассказал в интервью "Интерфаксу" начальник отдела торговых операций ООО ПТЦ (группа Санкт-Петербургской Валютной Биржи) Дмитрий Марков, последние недели рубль снижается к основным валютам, на что влияет ряд факторов. "Во-первых, профицит внешней торговли в летние месяцы показывает резкое снижение год к году. Происходит существенный рост импорта в стоимостном выражении благодаря увеличению внутреннего спроса ввиду прироста доходов населения и повышения инвестиционной активности предприятий. При этом объемы экспорта сокращаются из-за санкционных ограничений и падения цен на сырьевые товары на мировых рынках", - говорит Марков.

"Во-вторых, влияет сохраняющийся общий высокий уровень геополитической напряженности, несмотря на попытки ряда дружественных стран склонить западную коалицию к мирным переговорам по Украине. В-третьих, оказывают воздействие на ослабление рубля покупка населением валюты в период отпусков и отмена обязательств для экспортёров по продаже валюты", - отмечает эксперт.

Кроме того, по словам Маркова, важный момент заключается в том, что слабый рубль благоприятен для бюджета РФ. "Также в текущих макроэкономических условиях рискованно расходовать золотовалютные резервы для укрепления курса рубля. Поэтому каких-то специальных мер для укрепления рубля не ожидается. Вероятно, ближайший месяц доллар будет колебаться в диапазоне 90-100 рублей, евро 100-110 рублей, юань 12,6-14 рублей", - полагает он.

"Рубль с открытия дешевеет, предприняв заметную попытку восстановления перед стартом основной сессии. Однако она оказалась неудачной, вскоре рубль вернулся к нисходящей динамике, обновляя многомесячный минимум. Давление на рубль продолжает оказывать дисбаланс между спросом на иностранную валюту и ее предложением. Недостаточный приток валюты на внутренний рынок обусловлен сократившейся экспортной выручкой. Правда, ее восстановлению может способствовать подорожавшая нефть. Однако добровольное сокращение нефтяного экспорта РФ вместе со снижением спроса на него, а также санкционные и геополитические ограничения ослабляют эффект от роста котировок нефти. В то же время импорт остается на относительно высоких уровнях, наблюдавшихся до весны 2022 г. Это поддерживает повышенный спрос на инвалюту вместе с выводом средств за рубеж, как российскими лицами, так и нерезидентами, выходящими из активов в РФ", - отмечает эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Дмитрий Бабин.

"Ослабление курса рубля, вероятно, по-прежнему связано со слабостью счета текущих операций. Несмотря на то, что в июле цены на российскую нефть заметно выросли. Однако рост цен на нефть с некоторым лагом переносится в выручку компаний-экспортеров, поэтому данный фактор не оказывает заметной поддержки курсу рубля в текущий момент. При этом импорт, а также спрос на валюту в рамках сезона отпусков остаются высокими. Данные по росту импорта подтверждает статистика. Так, в июле импорт в Россию из Китая впервые превысил экспорт. Данная тенденция является одной из главных причин ослабления рубля. При этом на неделе ЦБ решил перестать покупать валюту в рамках бюджетного правила с 10 августа до конца 2023 года, однако этот позитив слабо отразился на динамике рубля. Значительных перемен в динамике рубля пока ожидать не стоит. Фундаментально ситуация для национальной валюты не изменилась. Однако по мере приближения конца месяца темпы снижения рубля могут замедлиться на фоне подготовки российских экспортеров к погашению налоговых обязательств", - отмечает руководитель отдела альтернативных инвестиций УК "Первая" Евгений Линчик.

Цены на нефть растут в пятницу, завершая в плюсе седьмую неделю подряд, на фоне усиливающихся опасений дефицита предложения на мировом рынке.

Октябрьские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:00 МСК подорожали на 0,78% - до $87,06 за баррель. Котировки фьючерсов на WTI на сентябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) к указанному времени повысились на 0,83% - до $83,5 за баррель.

Глобальный спрос на нефть в июне вырос до рекорда, впервые превысив 103 млн баррелей в сутки (б/с), в частности, благодаря высокому потреблению в Китае, говорится в опубликованном в пятницу отчете Международного энергетического агентства (МЭА).

"Спрос на нефть бьет рекорды благодаря увеличению ее использования в генерации электроэнергии, высоким летним авиаперевозкам, а также растущей активности китайских нефтехимических заводов", - отмечают в МЭА.

Эксперты организации ждут дальнейшего увеличения спроса в августе, которое с учетом сокращения добычи Саудовской Аравии может создать дефицит на нефтяном рынке. Согласно прогнозу МЭА, в 2023 году спрос на нефть увеличится на 2,2 млн б/с по сравнению с предыдущим годом, до 102,17 млн б/с.

ОПЕК прогнозирует увеличение мирового спроса на нефть в 2023 году на 2,44 млн б/с, до 102,01 млн б/с.

Цены на российскую нефть в июле составили $64,4 за баррель, превысив установленный странами G7 и Евросоюза потолок (price cap), выше которого компании этих стран не могут участвовать в транспортировке и страховании нефти РФ, говорится в отчете МЭА.

МЭА также приводит данные агентства Argus о том, что начале августа все российские морские экспортные сорта продавались по цене не менее $70 за баррель.

Несмотря на то, что цены на North Sea Dated (Brent) за месяц выросли на $5 за баррель, ценовые скидки на российскую нефть по сравнению с рынком сократились примерно на $4 за баррель для нефти марки Urals в Балтийском и Черном морях до примерно $18,75/б в июле и всего $16/б в начале августа.

Доходы России от нефтяного экспорта в июле выросли по сравнению с июнем на $2,5 млрд - до $15,3 млрд - при сохранении объемов на том же уровне на фоне роста нефтяных котировок и снижении дисконтов цены российской нефти к бенчмарку, пишет МЭА.

По оценке экспертов, снижение экспорта нефти на 200 тыс. б/с, до 4,6 млн б/с, полностью компенсировано ростом экспорта нефтепродуктов на ту же величину - до 2,7 млн б/с.

Добыча нефти в России снизилась на 50 тыс. б/с в июле, до 9,4 млн б/с, при этом экспорт сократился, а переработка увеличилась. "Это означает, что Москва более чем выполнила свое добровольное сокращение на 500 тыс. б/с. Кроме того, Россия пообещала сократить экспорт нефти в августе (-500 тыс. б/с) и сентябре (-300 тыс. б/с). Вице-премьер РФ Александр Новак заявил, что целью России было сокращение поставок на мировые рынки, и что отдельные компании будут выбирать, сокращать им производство или экспорт. Мы снизили наш августовский прогноз производства чуть менее чем на 200 тыс. б/с и немного увеличили уровни на следующий месяц", - пишет МЭА.

На основе данных Московской биржи о средневзвешенных курсах доллара и евро к рублю по сделкам, заключенным с 10:00 МСК до 15:30 МСК, ЦБ РФ поднял официальный курс доллара на выходные и понедельник на 92,72 копейки, до 98,2066 руб./$1, и увеличил курс евро на 81,6 копейки, до 107,9723 руб./EUR1.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах Московской биржи в пятницу вырос 92,51 копейки по отношению к четвергу и составил 98,1691 руб./$1. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 МСК поднялся на 1,0597 рубля и составил 98,3027 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $1 млрд 784,9 млн, из которых $443,969 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $1 млрд 340,931 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" поднялся на 65,33 копейки, до 107,8833 руб./EUR1. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" укрепился на 90,79 копейки, до 108,0893 руб./EUR1. Объем торгов евро составил EUR523,189 млн, из которых EUR114,776 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR408,413 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки межбанковского кредитного рынка преимущественно повысились относительно предыдущих значений. Согласно расчетам Банка России, эталонная процентная ставка RUONIA по кредитам "овернайт" за 10 августа осталась на прежнем уровне - 8,35% годовых. Срочная версия RUONIA на 1 месяц повысилась в пятницу на 3 базисных пункта - до 8,15% годовых, на 3 и 6 месяцев поднялись относительно четверга на 1 базисный пункт - до 7,63% и 7,55% годовых соответственно.


Опубликовано: /Финмаркет/
 


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