"Финам" понизил до "держать" рекомендацию для акций JPMorgan

"Финам" понизил рекомендацию для акций JPMorgan Chase & Co. с "покупать" до "держать" с целевой ценой $157,7 за штуку, что предполагает апсайд 2,7% от текущих уровней, сообщается в аналитическом материале инесткомпании.

"Ведущие банки США, в том числе и JPMorgan, успешно прошли через весенние потрясения в секторе, выдержали стресс-тесты ФРС и показали в целом неплохие финансовые результаты во II квартале, - отмечает аналитик Игорь Додонов. - Мы полагаем, что благодаря высокой диверсификации и большим масштабам бизнеса, сильным капитальным позициям крупные игроки продолжат уверенно смотреться в финансовом плане в нынешних сложных экономических условиях, и рассчитываем на постепенное улучшение отношения инвесторов к их акциям. В то же время акции JPMorgan после неплохого роста в последние месяцы приблизились к справедливой оценке, и потенциал их дальнейшего укрепления ограничен. С момента нашей прошлой рекомендации от начала этого года цена акций банка поднялась на 12,5%, и данные бумаги, на наш взгляд, уже близки к справедливой оценке".

JPMorgan Chase - один из ведущих международных финансовых холдингов, крупнейший банк США по величине активов.

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