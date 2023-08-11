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11 августа 2023 года 18:50

Цены евробондов РФ продемонстрировали за неделю смешанную динамику, несмотря на снижение UST

Москва. 11 августа. Котировки российских суверенных еврооблигаций по итогам недели продемонстрировали смешанную динамику, несмотря на очередное снижение цен американских казначейских обязательств (US Treasuries). При этом суверенные спреды к доходности базовых активов для некоторых выпусков евробондов РФ немного сузились, а для ряда бумаг - расширились.

Ситуация в секторе российских еврооблигаций 7 августа была относительно спокойной, инвесторы не предпринимали активных действий на фоне существующих ограничений на движение капитала в пользу нерезидентов. Последний фактор ограничивает влияние динамики американских гособлигаций на ситуацию в секторе отечественных евробондов как в негативную, так и в позитивную сторону. При этом котировки US Treasuries продемонстрировали в понедельник умеренное снижение на фоне опасений относительно возможного дальнейшего ужесточения денежно-кредитной политики ФРС США.

Федеральной резервной системе, вероятно, потребуется поднять ключевую процентную ставку еще выше для того, чтобы замедлить темпы роста потребительских цен, считает член совета управляющих Федрезерва Мишель Боуман. "Дополнительные подъемы ставки, скорее всего, могут потребоваться для возврата инфляции на траекторию, которая ведет к целевым 2%", - сказала она, выступая на мероприятии в штате Колорадо.

Федрезерв поднял базовую процентную ставку на 0,25 процентного пункта в июле, теперь ее диапазон составляет 5,25-5,5% годовых. Ставка находится на максимуме с 2001 года. При этом глава ФРС Джером Пауэлл сказал, что решения о ставке будут приниматься на каждом заседании отдельно. Боуман отметила, что поддержала решение повысить ставку в июле и что она хочет увидеть больше признаков устойчивого снижения инфляции.

Вместе с тем во вторник и среду котировки US Treasuries смогли немного скорректироваться вверх благодаря возросшему спросу глобальных инвесторов на "защитные" активы в условиях нестабильной конъюнктуры мировых рынков капитала. При этом отечественные бумаги продолжили колебаться в боковом диапазоне.

Международное рейтинговое агентство Moody''s поставило на пересмотр с возможностью снижения рейтинги шести крупнейших банков США. В их число входят U.S. Bancorp (SPB: USB), State Street Corp. (SPB: STT), Bank of New York Mellon (SPB: BK), Northern Trust (SPB: NTRS), Cullen/Frost Bankers (SPB: CFR) и Truist Financial (SPB: TFC). Кроме того, Moody''s снизило рейтинги или присвоило "негативный" прогноз рейтингам нескольких мелких и средних банков, в том числе Commerce Bancshares (SPB: CBSH), BOK Financial Corp., Ally Financial Inc. и Capital One Financial (SPB: COF).

Банковская отрасль США после краха Silicon Valley Bank и других банков в марте этого года "продолжает бороться с процентными ставками и рисками", которые могут иметь негативные последствия для ликвидности и капитала, отмечается в сообщении агентства. По мнению аналитиков Moody''s, "результаты многих банков за второй квартал показали растущее давление на рентабельность, что снизит их способность генерировать внутренний капитал", поскольку "на горизонте маячит умеренная рецессия и качество активов, похоже, снизится", особенно в портфеле коммерческой недвижимости некоторых банков. Риски растут, особенно для малых и средних банков с большими объемами кредитов в сфере коммерческой недвижимости.

Кроме того, в середине недели стало известно, что потребительские цены в Китае в июле уменьшились на 0,3% в годовом выражении. Снижение зафиксировано впервые с февраля 2021 года. Цены производителей (индекс PPI) в Китае в прошлом месяце упали на 4,4% в годовом выражении. "Китай сталкивается со снижением цен на товары как в магазинах, так и у производителей. Это свидетельствует о существенном замедлении роста китайской экономики, которая страдает от высокой долговой нагрузки", - отметил Стив Клейтон из Hargreaves Lansdown.

После двух дней повышения цены американских гособлигаций возобновили снижение в четверг; падение продолжилось и в последний день недели на фоне публикации в США данных, свидетельствующих о некотором усилении инфляционного давления в стране. При этом котировки российских еврооблигаций вновь не продемонстрировали ярко выраженной динамики. Президент Федерального резервного банка (ФРБ) Сан-Франциско Мэри Дейли заявила в четверг, что Федрезерву, по ее мнению, еще рано объявлять о победе над инфляцией. "Предстоит еще немало работы", - сказала Дейли в интервью Yahoo Finance.

Потребительские цены (индекс CPI) в США в июле выросли на 3,2% относительно того же месяца прошлого года, сообщило министерство труда. Аналитики в среднем прогнозировали повышение на 3,3%. Таким образом, инфляция ускорилась по сравнению с 3% в июне, когда показатель опустился до минимума с марта 2021 года. Темпы подъема цен усилились после замедления на протяжении 12 месяцев подряд. При этом индекс CPI и Core CPI (цены без учета стоимости продуктов питания и энергоносителей) в июле увеличились на 0,2% относительно предыдущего месяца. Динамика обоих показателей совпала как с июньскими темпами, так и с консенсус-прогнозом аналитиков.

В свою очередь цены производителей (индекс PPI) в США в июле выросли на 0,8% в годовом выражении после повышения на 0,2% месяцем ранее. В то же время темпы роста индекса PPI Core (цены без учета стоимости продуктов питания и энергоносителей) остались на уровне июня - 2,4% в годовом выражении. По сравнению с предыдущим месяцем индекс PPI увеличился на 0,3% - максимально с января текущего года.

Еврооблигации РФ с погашением в 2043 году снизились в цене за неделю всего на 0,03% - до 66,85% от номинала (их доходность выросла на 2 базисных пункта и составила 9,56% годовых). Бумаги с погашением в 2042 году подешевели на 0,13% - до 67,92% от номинала (доходность выросла на 3 базисных пункта и составила 9,16% годовых; спред к доходности US Treasuries аналогичной дюрации сузился на 5 базисных пунктов). Самый "длинный" выпуск евробондов РФ с погашением в 2047 году потерял в стоимости за пять дней 0,9%, подешевев до 40,53% от номинала (его доходность выросла на 13 базисных пунктов и составила 13,3% годовых).

Евробонды РФ с погашением в 2026 году снизились в цене за пять дней на 0,04% - до 56,08% от номинала (их доходность выросла на 23 базисных пункта и составила 27,77% годовых). Вместе с тем бумаги с погашением в 2027 году подорожали за неделю на 0,43% - до 52,22% от номинала (доходность снизилась на 1 базисный пункт - до 23,06% годовых), а евробонды РФ с погашением в 2029 году прибавили в цене 0,85%, подорожав до 48,38% от номинала (их доходность снизилась на 11 базисных пунктов и составила 19,98% годовых).

Самый "короткий" выпуск евробондов РФ с погашением в 2023 году подешевел на 0,03% - до 92,59% от номинала (его доходность выросла до 92,94% годовых). В то же время стоимость российских еврооблигаций с погашением в 2030 году выросла за пять дней на 1,5%, составив 67,21% от номинала.

Динамика котировок валютных гособлигаций России на следующей неделе по-прежнему будет определяться как общемировым настроем инвесторов на мировых долговых рынках, так и сообщениями на геополитическую и санкционную тематику; при этом явно выраженный тренд, скорее всего, не сформируется вследствие влияния противоречивых факторов, полагают аналитики "Интерфакс-ЦЭА". Рынок отечественных евробондов в целом останется низколиквидным как по причине невозможности осуществлять многим инвесторам операции в силу объявленных Западом антироссийских санкций, так и вследствие введенных Россией ограничений на движение капиталов в пользу нерезидентов.


Опубликовано: /Финмаркет/
 


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