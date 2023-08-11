"БКС МИ" повысил до "покупать" рекомендацию для акций Twilio

"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") повысил с "держать" до "покупать" рекомендацию для акций облачной бизнес-платформы Twilio Inc. с целевой ценой $72 за штуку на горизонте 12 месяцев, что соответствует потенциалу роста 19% с текущих уровней, сообщается в прогнозе инвесткомпании.

"Компания сможет наращивать выручку и прибыль ввиду оживления в ее основном бизнесе коммуникаций и восстановления активности в направлении данных и приложений, - пишут эксперты. - ИИ - важнейший стимул для Twilio, так как клиенты стремятся сделать свои инструменты коммуникаций более функциональными и эффективными. Результаты крупнейших медиакомпаний (например, Alphabet and Amazon) показывают, что расходы на рекламу начинают восстанавливаться. Мы ожидаем роста расходов у клиентов Twilio на платформы по работе с потребителями и бизнес-инструменты по поддержке телефонных, текстовых и других клиентских коммуникаций".

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