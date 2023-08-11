"Мои Инвестиции" сохраняют нейтральную оценку перспектив цены бумаг VK, сообщается в комментарии аналитиков телеграм-канала Владимира Беспалова, Софьи Стрельцовой и Полины Паниной.

"Объявление начала процесса редомициляции стало позитивным триггером для депозитарных расписок VK, которые в моменте росли на 2%. Перерегистрация в Россию безусловно позволит компании снизить геополитические и инфраструктурные риски, однако для миноритарных акционеров по-прежнему останется риск, связанный с сохранением двойной структуры акций и отсутствием на данный момент четкой стратегии создания акционерной стоимости. Более того, мультипликаторы EV/EBITDA за 2023 год на уровне 12,9x и 8,9x за 2024 год, на наш взгляд, предполагают справедливую оценку компании с учетом текущих перспектив ее развития", - указывают эксперты.

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