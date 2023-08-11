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11 августа 2023 года 16:05

Рубль в последний торговый день недели падает к доллару и евро, вновь обновил минимальные отметки с марта прошлого года

Москва. 11 августа. Доллар США, евро и китайский юань уверенно растут на Московской бирже днем в пятницу. Рубль падает к бивалютной корзине перед выходными днями несмотря на позитивную динамику цен на нефть.

Курс доллара США составил 98,58 руб./$1 в 15:00 МСК, что на 1,12 рубля выше уровня закрытия предыдущих торгов. Евро к этому времени стоил 108,43 руб./EUR1, подорожав на 87,75 копейки. Евро торгуется выше 98 руб. впервые с 24 марта 2022 года. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) увеличилась на 1,01 рубля - до 103,01 руб. Курс китайского юаня вырос на 11,8 копейки - до 13,58 руб.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль продолжает активно дешеветь к основным валютам, обновил минимальные отметки с марта прошлого года к доллару и евро. Рубль дешевеет перед выходными днями и несмотря на позитивную динамику цен на нефть, а также с учетом ограниченности предложения валюты после перевода расчета за часть экспортных поставок в рубли.

ЦБ РФ сохранил прогноз основных макроэкономических показателей в рамках базового сценария на 2023 год и период 2024-2026 годов. Прогноз содержится в проекте Основных направлений единой государственной денежно-кредитной политики на 2024-2026 годы, опубликованном регулятором на его сайте. Кроме того, Банк России планирует начать раскрывать детали обсуждения решения по ключевой ставке, в том числе рассматриваемые альтернативные решения и аргументы в их пользу.

Как сообщалось, в июле ЦБ РФ повысил прогноз роста ВВП на 2023 год до 1,5-2,5% с 0,5-2%. При этом прогноз роста экономики в 2025 году понижен до 1,0-2,0% с 1,5-2,5%. Оценка роста ВВП на 2024 год сохранена на уровне 0,5-2,5%. В июле Банк России сузил прогноз по инфляции на текущий год с 4,5-6,5% до 5,0-6,5%, по-прежнему ждет ее возвращения к цели в 4% в 2024 году.

Действующие сейчас ограничения на движение капитала носят преимущественно неэкономический и двусторонний характер, их дальнейшее смягчение возможно только на взаимной основе, подчеркивает ЦБ РФ.

ЦБ напомнил, что для поддержания финансовой стабильности он может проводить операции на валютном рынке. С учетом блокировки части валютных счетов Банка России проведение этих операций возможно в доступных валютах - в юане.

Курс рубля в условиях действия валютных ограничений определяется в большей степени балансом спроса импортеров на иностранную валюту и предложения иностранной валюты со стороны экспортеров, отмечает ЦБ.

Устойчивость бюджетного правила на фоне риска длительного сохранения нефтегазовых доходов ниже установленного им базового уровня будет одним из важнейших факторов при формировании бюджетной политики на ближайшие годы, полагает Банк России.

Возможным способом сохранения бюджетного правила в действующей конструкции и перехода к постепенному накоплению Фонда национального благосостояния (ФНБ) является возможная корректировка параметров налогообложения в нефтегазовом секторе, считает ЦБ.

"Российская валюта в пятницу обновила очередные минимумы с марта 2022 года к доллару (98,45 руб.) и евро (108,22 руб.), находясь вплотную к минимуму этой недели по отношению к юаню (13,56 руб.). Рубль вновь завершает неделю с потерями, при этом нисходящий тренд не смогло приостановить даже решение ЦБ РФ приостановить покупку валюты в рамках бюджетного правила до конца 2023 года. В итоге рубль за последние пять дней потерял около 2,8% к доллару, 2,6% к евро и около 2% к китайскому юаню. На данный момент у российской валюты по-прежнему нет значимых экономических факторов поддержки", - отмечает аналитик ИК "Велес Капитал" Елена Кожухова.

"Рубль в отсутствие повышенного предложения иностранной валюты со стороны экспортеров продолжает игнорировать улучшение ситуации в ценах на нефть, прошедшее в последние недели. В текущих обстоятельствах сложно ожидать перехода рубля к восстановлению без существенного изменения факторов, определяющих его движение. Однако уже на следующей неделе экспортеры могут увеличить предложение иностранной валюты на рынке в рамках подготовки к налоговым выплатам августа, что поспособствует стабилизации рубля, а при благоприятных условиях может привести к волне восстановления национальной валюты", - говорит главный аналитик финансовой платформы Банки.ру Богдан Зварич.

"Курсы евро и доллара в ходе торгов на Московской бирже обновляют максимумы года: доллар превысил 98,5 руб., евро - 108 руб. Повышенная торговая активность сохраняется. Активизации покупок иностранных валют отчасти способствует фактор пятницы и закрытие трейдерами уязвимых позиций на выходные, а также сформированные дисбалансы платежного баланса. Поступление валюты ограничено на фоне ухода нерезидентов и в условиях устойчивого спроса со стороны импортеров, в том числе готовящихся к "горячему" осеннему сезону. Мы смотрим на ближайшие перспективы рубля негативно. Допускаем инерционное движение западных валют к "круглым" отметкам - доллара к 100 руб., евро - к 110 руб.", - полагают аналитики Промсвязьбанка (MOEX: PSKB).

Цены на нефть эталонных марок начали расти днем в пятницу, готовясь зафиксировать рост по итогам седьмой недели подряд.

Октябрьские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:00 МСК подорожали на 0,56% - до $87,86 за баррель. Котировки фьючерсов на WTI на сентябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) к указанному времени повысились на 0,47% - до $83,21 за баррель.

Главным позитивным фактором для цен на "черное золото" в последние недели стали ожидания дефицита нефти на мировом рынке на фоне растущего спроса и сокращающегося предложения со стороны ведущих стран-экспортеров.

Спрос на нефть в мире в 2023 году вырастет относительно показателя прошлого года на 2,22 млн б/с, сообщается в ежемесячном отчете Международного энергетического агентства (МЭА).

Организация практически не изменила свой июльский прогноз, при этом аналитики повысили оценку спроса в 2022 году на 92 тыс. б/с, до 99,94 млн б/с, а прогноз на 2023 год был увеличен на 86 тыс. б/с - до 102,17 млн б/с.

ОПЕК прогнозирует увеличение мирового спроса на нефть в 2023 году на 2,44 млн б/с, до 102,01 млн б/с. В следующем году он увеличится еще на 2,25 млн б/с и достигнет 104,25 млн б/с, ожидает организация.

Цены на российскую нефть в июле составили $64,4 за баррель, превысив установленный странами G7 и Евросоюза потолок (price cap), выше которого компании этих стран не могут участвовать в транспортировке и страховании нефти РФ, говорится в ежемесячном отчете Международного энергетического агентства.

МЭА также приводит данные агентства Argus о том, что начале августа все российские морские экспортные сорта продавались по цене не менее $70 за баррель.

Несмотря на то, что цены на North Sea Dated (Brent) за месяц выросли на $5 за баррель, ценовые скидки на российскую нефть по сравнению с рынком сократились примерно на $4 за баррель для нефти марки Urals в Балтийском и Черном морях до примерно $18,75/б в июле и всего $16/б в начале августа.

Доходы России от нефтяного экспорта в июле выросли по сравнению с июнем на $2,5 млрд - до $15,3 млрд - при сохранении объемов на том же уровне на фоне роста нефтяных котировок и снижении дисконтов цены российской нефти к бенчмарку, пишет Международное энергетическое агентство (МЭА) в ежемесячном отчете.

По оценке экспертов, снижение экспорта нефти на 200 тыс. б/с, до 4,6 млн б/с, полностью компенсировано ростом экспорта нефтепродуктов на ту же величину - до 2,7 млн б/с.

Добыча нефти в России снизилась на 50 тыс. б/с в июле, до 9,4 млн б/с, при этом экспорт сократился, а переработка увеличилась. "Это означает, что Москва более чем выполнила свое добровольное сокращение на 500 тыс. б/с. Кроме того, Россия пообещала сократить экспорт нефти в августе (-500 тыс. б/с) и сентябре (-300 тыс. б/с). Вице-премьер РФ Александр Новак заявил, что целью России было сокращение поставок на мировые рынки, и что отдельные компании будут выбирать, сокращать им производство или экспорт. Мы снизили наш августовский прогноз производства чуть менее чем на 200 тыс. б/с и немного увеличили уровни на следующий месяц", - пишет МЭА.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
 


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