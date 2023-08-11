Инвестбанк "Синара" сохраняет рейтинг "продавать" для акций Xiaomi

"Инвестиционный банк Синара" сохраняет рейтинг "продавать" для акций Xiaomi, сообщается в комментарии аналитиков.

"Согласно данным Китайской академии информационных и коммуникационных технологий, в июне поставки смартфонов на местный рынок сократились на 20,9% г/г (до 20,86 млн аппаратов) против майского роста на 22,6% (до 25,2 млн). Новости создают негативный фон для котировок китайских производителей смартфонов", - отмечают эксперты.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.