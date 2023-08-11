"Финам" открыл торговую идею: покупать акции Полюса с целью 12500 руб

"Финам" открыл торговую идею "покупать акции ПАО "Полюс" с целью 12500 рублей за штуку" с горизонтом инвестирования 3-4 недели. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 6,65%, стоп-приказ: 11200 рублей, говорится в комментарии инвестиционной компании.

"Компания признала нецелесообразным поддержание программ GDR и ADR и объявила об их прекращении и делистинге расписок с Лондонской фондовой биржи (LSE). Следовательно, объемы торгов на Московской бирже должны кратко вырасти и повысить привлекательность активов. Такой переход оставляет единственную площадку для покупки бумаг, что в среднесрочной перспективе вызовет дополнительный спрос на бумаги", - отмечают аналитики.

"С технической точки зрения локальная восходящая тенденция продолжается, цена находится близко к линии поддержки. При объеме позиции в 8% и выставлении стоп-заявки на уровне 11200 рублей риск на портфель составит 0,35%", - указывают эксперты "Финама".

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