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Главная / Мнения аналитиков / Инвестбанк "Синара" сохраняет рейтинг "покупать" для бумаг Alibaba
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11 августа 2023 года 16:25
Инвестбанк "Синара" сохраняет рейтинг "покупать" для бумаг Alibaba
"Инвестиционный банк Синара" сохраняет рейтинг "покупать" для бумаг Alibaba Group Holding с прогнозной стоимостью на уровне 137 гонконгских долларов (HKD) за штуку, что предполагает потенциал роста 44% от текущего уровня, сообщается в обзоре аналитика Ирины Фомкиной. "Представленные результаты Alibaba Group за 2К23 превзошли рыночные оценки. С начала года Alibaba реализует стратегию разделения на шесть отдельных бизнесов, оставаясь для них холдинговой структурой. Прогресс должен, на наш взгляд, способствовать положительной переоценке компании. Мы расцениваем отчетность как позитивный для котировок фактор", - пишет эксперт. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: КИТАЙ-ALIBABA-АКЦИИ-РЕКОМЕНДАЦИЯ
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