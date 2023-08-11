"Финам" сохраняет рейтинг "покупать" для акций Sands China с прогнозной стоимостью 31,8 гонконгского доллара (HKD) за штуку, что предполагает потенциал роста 11,2% от текущего уровня, на фоне умерено положительной отчетности эмитента за первое полугодие 2023 года, сообщается в комментарии аналитиков инвестиционной компании.

"Ключевые финансовые метрики показывают восстановление за счет отмены ковидных ограничений, ожидаем продолжения улучшения показателей компании", - отмечает эксперт Анна Буйлакова.

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