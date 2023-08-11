Возможен постепенный рост индекса Мосбиржи к 3200п на следующей неделе - "Велес Капитал"

Возможен постепенный подъем индекса Мосбиржи к уровню 3200 пунктов на следующей неделе, считает аналитик инвестиционной компании "Велес Капитал" Елена Кожухова.

"Российский фондовый рынок в рублевом сегменте на следующей неделе может продолжить постепенное повышение с ближайшей целью 3200 пунктов по индексу Мосбиржи, вероятно, как и раньше, благодаря поддержке корпоративных историй. В частности, уже в понедельник советы директоров "Татнефти" и "Белуга групп" могут дать рекомендации по дивидендам за первое полугодие 2023 года, а во вторник ожидаются финансовые результаты X5 Retail Group за второй квартал 2023 года по МСФО. Помимо этого, вероятно сохранение интереса к дивидендным историям (в частности, к акциям "ТМК" благодаря уже объявленным дивидендам), а также "Татнефти", "Селигдару", "НОВАТЭКу" и другим эмитентам в случае надежд на новые выплаты. На макроэкономическом фронте запланирована публикация производственной инфляции РФ за июль", - указывает эксперт в комментарии.

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