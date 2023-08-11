"Тинькофф Инвестиции" сохраняют осторожную оценку акций РусАла

"Тинькофф Инвестиции" сохраняют осторожную оценку перспектив цены акций "РусАла" на фоне неблагоприятной конъюнктуры на мировом рынке алюминия, сообщается в комментарии аналитика Александра Алексеевского.

"Российский производитель и поставщик алюминия опубликовал финансовые показатели бизнеса за первое полугодие 2023 года. Цены на алюминий продолжают оставаться на низких уровнях, что оказывает заметный негативный эффект на показатели компании. В частности, падение EBITDA привело к существенному увеличению долговой нагрузки: соотношение чистый долг/EBITDA на конец первого полугодия составило 12,3x (на конец 2022 года было 3,1x). Сохраняем осторожный взгляд на акции "РусАла" на фоне неблагоприятной конъюнктуры на мировом рынке алюминия, что в первую очередь выражается в низких ценах на данный металл", - пишет эксперт.

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