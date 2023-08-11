"Финам" открыл торговую идею "покупать акции Suncor Energy с целью $38 за штуку" с горизонтом инвестирования 1-2 месяца. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 20%, стоп-приказ: $29, говорится в комментарии инвестиционной компании.

Компания опубликует квартальный отчет. Аналитики ожидают роста выручки до $8,58 млрд и прибыли на акцию $0,7137. Если отчетность превзойдет ожидания аналитиков, а менеджмент компании даст благоприятный прогноз на следующий квартал, рынок может заложить текущий позитив в стоимость, отмечается в комментарии.

"С технической точки зрения бумага двигается к сильному уровню сопротивления. При открытии длинной позиции на 5% от портфеля и выставлении стоп-приказа на уровне $29 риск на портфель составит 0.41%. Соотношение прибыль/риск составляет 2,45", - указывают эксперты "Финама".

Suncor Energy - канадская нефтедобывающая компания. Штаб-квартира расположена в Калгари, провинция Альберта, основная специализация - разработка битуминозных песков.

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