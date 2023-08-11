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Главная / Мнения аналитиков / ПСБ сохраняет негативную оценку ближайших перспектив рубля
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11 августа 2023 года 13:18
ПСБ сохраняет негативную оценку ближайших перспектив рубля
Аналитики Промсвязбанка (ПСБ) сохраняют негативную оценку ближайших перспектив рубля, сообщается в комментарии банка. "Курсы евро и доллара в ходе торгов на Московской бирже обновляют максимумы года: доллар превысил 98,2 руб., евро - 108 руб., - констатируют эксперты. - Повышенная торговая активность сохраняется. Активизации покупок иностранных валют отчасти способствует фактор пятницы и закрытие трейдерами уязвимых позиций на выходные, а также сформированные дисбалансы платежного баланса. Поступление валюты от ограничено на фоне ухода нерезидентов и в условиях устойчивого спроса со стороны импортеров, в том числе готовящихся к "горячему" осеннему сезону. Мы смотрим на ближайшие перспективы рубля негативно. Допускаем инерционное движение западных валют к "круглым" отметкам - доллара к 100 руб., евро - к 110 руб.". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-ВАЛЮТА-РУБЛЬ-ПРОГНОЗ
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