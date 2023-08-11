"Мои Инвестиции" сохраняют осторожную оценку среднесрочных перспектив бумаг РусАла

"Мои Инвестиции" сохраняют осторожную оценку среднесрочных перспектив цены бумаг "РусАла" с учетом низкой вероятности возврата к дивидендным выплатам на фоне высоких капитальных затрат в ближайшие годы, сообщается в комментарии аналитиков телеграм-канала Дмитрия Глушакова, Никанора Халина и Ивана Сальковского.

"Русал" опубликовал финансовые результаты за первое полугодие 2023 года - выручка снизилась на 17% г/г на фоне низких цен на алюминий (минус 23% г/г за полугодие). Между тем EBITDA упала на 84% г/г (минус 1% и +10% против консенсуса и нас соответственно) из-за продолжающихся проблем с логистикой глинозема. При этом, как мы и ожидали, FCF (свободный денежный поток) эмитента остался негативным., - отмечают эксперты. - По словам компании, в последние месяцы цены на алюминий были под давлением из-за замедления темпов восстановления китайской экономики и опасений рецессии в США и Еврозоне. "РусАл" также отмечает, что падение цен на сырье снизило себестоимость выплавки и обосновало снижение цены на алюминий. Продолжаем осторожно смотреть на компанию на среднесрочном горизонте, учитывая низкую вероятность возврата к дивидендным выплатам на фоне высоких капитальных затрат в ближайшие годы. Сейчас акции эмитента торгуются по мультипликатору EV/EBITDA 12M 3,2x, что примерно на 10% ниже среднеисторических уровней".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.