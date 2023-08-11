"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") подтверждает рекомендацию "покупать" для акций T-Mobile US Inc. с целевой ценой $175 за штуку, что предполагает потенциал роста 27% с текущих уровней, сообщается в обзоре инвесткомпании.

"Мы полагаем, что у T-Mobile лучшие позиции в отрасли, чтобы нарастить долю рынка. Компания планирует повысить пока слабые показатели проникновения на рынок США за счет развития сети в сельских районах, добавления в пакет услуги домашнего беспроводного ШПД, расширения в сегмент беспроводных услуг для бизнеса, который долгое время оставался вотчиной Verizon и AT&T", - отмечают аналитики.

Они считают, что слияние со Sprint является позитивным стратегическим шагом. Помимо широкой клиентской базы Sprint предоставил T-Mobile среднеполосный спектр, что позволило стремительно выстроить сеть 5G - конкурентное преимущество перед Verizon и AT&T. Услуга 5G - ключевой драйвер роста в отрасли, подчеркивается в комментарии.

"T-Mobile отчиталась о росте скорректированной EBITDA во 2К23 на 6% при снижении выручки на 2,4%: сокращение продаж беспроводного оборудования и оптовых поставок было сильнее роста выручки от услуг беспроводной связи, - напоминают также эксперты "БКС МИ". - Мы повышаем прогноз прибыли на акцию на 2023- 24 годы до $7,52 и $8,59 с $6,57 и $7,81 соответственно. Долгосрочный прогноз роста - 10%".

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