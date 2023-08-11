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11 августа 2023 года 11:42

Рынок акций РФ утром сохранили оптимизм, выстрелили более чем на 70% акции ГТМ без новостей

Москва. 11 августа. Рынок акций РФ утром в пятницу подрос на фоне высокой нефти (Brent торгуется выше $86 за баррель) и смешанных сигналов с внешних фондовых площадок; индекс Мосбиржи превысил 3150 пунктов, во втором эшелоне выстрелили более чем на 70% на больших оборотах акции "Глобалтрак менеджмент" (ГТМ) при отсутствии новостей.

К 11:00 МСК индекс Мосбиржи составил 3154,7 пункта (+0,2%), индекс РТС - 1014 пункта (-0,4%); динамика цен "голубых фишек" на Мосбирже смешанная в пределах 2%.

Доллар вырос до 98,01 рубля (+0,55 рубля).

Подорожали акции "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (+2%), "ММК" (MOEX: MAGN) (+1,6%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (+1,1%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (+1,1%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (+0,9%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (+0,9%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (+0,8%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (+0,8%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (+0,6%), "Русала" (MOEX: RUAL) (+0,4%), "Московской биржи" (MOEX: MOEX) (+0,3%), расписки TCS (SPB: TCS) (MOEX: TCSG) Group (+0,3%), бумаги "Роснефти" (MOEX: ROSN) (+0,2%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (+0,2%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (+0,1%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (+0,1%).

Акционеры VK (MOEX: VKCO) (+1,2%) утвердили редомициляцию с Британских Виргинских островов в Россию, сообщила в пятницу компания.

Подешевели расписки OZON (MOEX: OZON) (-1,2%), акции "Яндекса" (MOEX: YNDX) (-0,9%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (-0,4%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (-0,3%), "МТС" (MOEX: MTSS) (-0,3%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (-0,2%), Сбербанка (MOEX: SBER) (-0,1% и -0,1% "префы"), ВТБ (MOEX: VTBR) (-0,1%), "префы" "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-0,2%),

Как отмечает ведущий аналитик по глобальным исследованиям "Открытие Инвестиции" Андрей Кочетков, внешний фон в пятницу слабо негативный. В Китае вновь напоминает о себе кризис долговой нагрузки застройщиков, что будет оказывать негативное влияние на широкий круг сырьевых активов. Нефть рискует закрыть неделю в "минусе" после шести недель роста. Отечественные акции чаще снижаются в пятницу перед выходными, но динамика рубля может внести свои коррективы, полагает аналитик.

По оценкам аналитиков "БКС Мир инвестиций", ближайшим сильным техническим сопротивлением для индекса Мосбиржи выступает район 3190-3200 пунктов. Потенциальное преодоление этих отметок откроет дорогу к следующему целевому ориентиру 3300 пунктов. В целом, движение индекса МосБиржи будет зависеть от динамики рубля, ослабление которого позитивно влияет на экспортеров. А вот в США, по всей видимости, надвигается техническая коррекция, хотя среднесрочный тренд остается растущим, полагают эксперты.

Как отмечает главный аналитик Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Алексей Головинов, индекс Мосбиржи в пятницу будет двигаться в диапазоне 3150-3200 пунктов. Показать сильный рост российскому рынку будет непросто. Во-первых, индекс находится у годовых максимумов, а во-вторых, перед выходными активность покупателей будет снижена.

В пятницу пройдет "конференц-колл" "Распадской" (MOEX: RASP), где может быть затронут вопрос по регистрации Evraz, в этом случае акции компании могут оказаться сильнее рынка. Кроме этого пройдет заседание СД "Белуги" (MOEX: BELU) и "Татнефти", по результатам которых должны появиться рекомендации по выплате дивидендов, полагает Головинов.

По оценке руководителя направления инвестиционного консультирования "Алор брокер" Алексея Антонова, рынок акций в пятницу попробует продолжить рост.

Накануне на вечерних торгах рост продолжился, и рынок закрылся на внутридневных максимумах. Это говорит о том, что не весь спрос на бумаги остался удовлетворенным. Так что утром в пятницу восходящее движение рынка вполне может быть продолжено. Сопротивлением для индекса Мосбиржи является район 3200 пунктов, при пробое которого можно ждать движения еще на 100 пунктов вверх, считает эксперт.

Акции экспортеров продолжают получать поддержку от слабеющего рубля - доллар вновь штурмует отметку 98 руб./$1. Решение Банка России не покупать валюту в рамках бюджетного правила недостаточно для укрепления рубля, поэтому можно ожидать более решительных шагов регулятора. Если их не будет, то до начала заметного увеличения притока валютной выручки на Мосбиржу вследствие роста цен на нефть вполне может произойти взлет курса доллара выше 100 руб./$1, полагает Антонов.

В США индексы акций накануне подросли на 0,03-0,2%, хотя в начале торгов подъем превышал 1%.

Потребительские цены (индекс CPI) в США в июле выросли на 3,2% в годовом выражении при прогнозах роста на 3,3%. Таким образом, инфляция ускорилась по сравнению с 3% в июне, когда показатель опустился до минимума с марта 2021 года. Темпы подъема цен усилились после замедления на протяжении 12 месяцев подряд.

Однако индекс CPI и Core CPI (цены без учета стоимости продуктов питания и энергоносителей) в июле увеличились на 0,2% относительно предыдущего месяца. Динамика обоих показателей совпала как с июньскими темпами, так и с консенсус-прогнозом.

Это несколько успокоило инвесторов и укрепило их во мнении, что Федеральная резервная система не будет повышать процентные ставки в ближайшее время, пишет MarketWatch. Однако позднее президент Федерального резервного банка Сан-Франциско Мэри Дейли заявила, что, несмотря на последние данные об инфляции, "еще есть над чем поработать".

В Азии в пятницу преобладала негативная динамика фондовых индексов (в Японии выходной - День гор, австралийский S&P/ASX 200 просел на 0,2%, южнокорейский Kospi - на 0,4%, китайский Shanghai Composite упал на 2%, гонконгский Hang Seng потерял 0,8%), "минусует" Европа (индексы FTSE, CAC40, DAX просели на 0,4-0,6%) и стабильны американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P500 топчется на уровне четверга).

ВВП Сингапура во II квартале 2023 года вырос на 0,5% в годовом выражении, а не на 0,7%, как сообщалось ранее. Экономика города-государства растет уже 10 кварталов подряд. Власти Сингапура ухудшили прогноз на 2023 год в целом и теперь ожидают, что рост экономики составит 0,5-1,5% вместо ожидавшихся ранее 0,5-2,5%. Снижение прогноза стало следствием слабого внешнего спроса, устойчивой инфляции и геополитической напряженности.

ВВП Великобритании во II квартале вырос на 0,2% к I кварталу, тогда как изменения не ожидалось. Промышленное производство в Великобритании в июне выросло на 0,7% в годовом выражении при прогнозах снижения на 1,1%.

На нефтяном рынке цены утром в пятницу стабилизировались после нисходящей коррекции четверга.

Стоимость октябрьских фьючерсов на Brent к 11:00 МСК в пятницу составила $86,47 за баррель (+0,1% и -1,3% накануне), сентябрьская цена WTI - $82,89 за баррель (+0,1% и -1,9% в четверг).

МЭА сохранило оценку роста спроса на нефть в 2023 году на уровне 2,2 млн б/с, следует из отчета агентства.

Ранее на этой неделе обе марки обновили многомесячные максимумы. Несмотря на снижение накануне, они могут завершить в "плюсе" седьмую неделю подряд на ожиданиях дефицита топлива на мировом рынке.

Картель ОПЕК оставил в силе прежний прогноз, предусматривавший рост мирового спроса на нефть в 2023 году на 2,44 млн баррелей в сутки (до 102,01 млн б/с). В следующем году он увеличится еще на 2,25 млн б/с и достигнет 104,25 млн б/с, ожидает организация.

"Прогнозируется, что в 2024 году устойчивый глобальный экономический рост на фоне продолжающихся улучшений в Китае приведет к увеличению потребления нефти", - считают в ОПЕК.

Во "втором эшелоне" на Мосбирже выросли акции "Глобалтрак менеджмент" (+72,9%, до 239 рублей - новый максимум; объем торгов превысил 1,935 млрд рублей), ПАО "Костромская сбытовая компания" (MOEX: KTSB) (+22,8%), ПАО "РКК "Энергия" (MOEX: RKKE) (+15,9%), ПАО "Выборгский судостроительный завод" (MOEX: VSYD) (+15,2% и +20,8% "префы"), "Красноярскэнергосбыта" (MOEX: KRSB) (+13,8%).

Подешевели акции ПАО "Диод" (MOEX: DIOD) (-5,7%), ПАО "Россети Ленэнерго" (MOEX: LSNG) (-4,7%), ПАО "ТНС энерго Ярославль" (MOEX: YRSB) (-4,4%), ПАО "ТНС Энерго Воронеж" (MOEX: VRSB) (-4,4%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 11:00 МСК составил 17,38 млрд рублей (из них 2,94 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции ВТБ, 2 млрд рублей на бумаги "ТМК" (MOEX: TRMK) и 1,85 млрд рублей на акции Сбербанка).


Опубликовано: /Финмаркет/
 


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