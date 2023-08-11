Вероятно улучшение рентабельности бизнеса VK во 2П23 - "Велес Капитал"

Вероятно улучшение рентабельности бизнеса VK во II полугодии 2023 года, полагает аналитик "Велес Капитала" Артем Михайлин.

"Группа VK представила свои финансовые результаты за 1П23 и 2К23, которые оказались спорными. Темпы роста выручки превысили прогнозы благодаря сильным операционным результатам сегментов. Одновременно компания продемонстрировала намного более слабые, чем ожидалось, результаты на уровне EBITDA как по итогам квартала, так и полугодия. Массированные инвестиции в развитие молодых проектов привели к сильному падению рентабельности в сегментах социальных сетей и новых инициатив, а новых достаточных источников маржи у компании не появилось. Мы видим в этом определенные риски для холдинга, хотя и ожидаем улучшения рентабельности бизнеса во второй половине года. Наша рекомендация для расписок VK сейчас остается на уровне "покупать" с целевой ценой 1139 руб. за бумагу", - пишет эксперт инвесткомпании.

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