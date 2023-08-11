Ключевые события пятницы в РФ и мире - SberCIB

Аналитики SberCIB Investment Research обращают внимание на ключевые события пятницы в РФ и мире. Как говорится в обзоре, в фокусе дня будут макростатистика в России и США, отчет МЭА:

- ВВП в России за 2К23;

- Индекс цен производителей в США за июль;

- Индекс потребительских настроений от Мичиганского университета за август;

- Ежемесячный отчет Международного энергетического агентства (МЭА) по нефтяному рынку.

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