Движение индекса Мосбиржи будет зависеть от динамики рубля - "БКС МИ"

Движение индекса Мосбиржи будет зависеть в пятницу от динамики рубля, полагают аналитки "БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ").

"Российский рынок в четверг показал положительную динамику. Объемы торгов снова выросли, при этом значительно. Лучше рынка по-прежнему выглядели нефтегазовый и финансовый секторы. Индекс Мосбиржи пока торгуется выше 3100 пунктов. Ближайшим сильным техническим сопротивлением выступает район 3190-3200 пунктов. Потенциальное преодоление этих отметок откроет дорогу к следующему целевому ориентиру 3300 пунктов. В целом движение индекса Мосбиржи будет зависеть от динамики рубля, ослабление которого позитивно влияет на экспортеров", - пишут эксперты.

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