Brent торгуется у $86,25 за баррель

Рынок акций США завершил четверг слабым повышением. Рынки акций стран АТР снижаются в пятницу на данных об ускорении инфляции в США. Цены на нефть эталонных марок слабо опускаются утром в пятницу.

Американские фондовые индексы завершили торги в четверг лишь незначительным ростом, хотя в начале торгов подъем превышал 1%.

"Кажется, это новая тенденция, - отмечает главный рыночный экономист Spartan Capital Securities Питер Кардильо. - Рынок мощно заводится, но в течение сессии теряет пар".

Потребительские цены (индекс CPI) в США в июле выросли на 3,2% относительно того же месяца прошлого года, сообщило министерство труда в четверг. Аналитики в среднем прогнозировали повышение на 3,3%, по данным опросов Trading Economics и The Wall Street Journal.

Таким образом, инфляция ускорилась по сравнению с 3% в июне, когда показатель опустился до минимума с марта 2021 года. Темпы подъема цен усилились после замедления на протяжении 12 месяцев подряд.

Однако индекс CPI и Core CPI (цены без учета стоимости продуктов питания и энергоносителей) в июле увеличились на 0,2% относительно предыдущего месяца. Динамика обоих показателей совпала как с июньскими темпами, так и с консенсус-прогнозом.

Это несколько успокоило инвесторов и укрепило их во мнении, что Федеральная резервная система не будет повышать процентные ставки в ближайшее время, пишет MarketWatch. Однако позднее президент Федерального резервного банка Сан-Франциско Мэри Дейли заявила, что, несмотря на последние данные об инфляции, "еще есть над чем поработать".

Walt Disney Co. (SPB: DIS) зафиксировала чистый убыток в третьем финансовом квартале квартала, завершившемся 1 июля, из-за расходов на реорганизацию операций и разовых списаний. Тем не менее, скорректированная прибыль превзошла прогнозы аналитиков, в результате акции крупнейшей в мире компании в сфере развлечений и медиа подорожали за день на 4,9%.

Tapestry (SPB: TPR), которой принадлежат бренды Coach, Kate Spade и Stuart Weitzman, договорилась о покупке Capri Holdings (SPB: CPRI), владельца модных домов Michael Kors, Jimmy Choo и Versace, за $8,5 млрд (по $57 за акцию). Котировки акций Capri взлетели почти на 56% - до $53,9. Между тем цена бумаг Tapestry рухнула на 15,9%.

Китайский интернет-гигант Alibaba Group Holding (SPB: BABA) увеличил чистую прибыль в апреле-июне в 1,5 раза, выручку - на 14%. ADR компании прибавили в цене 4,6% на Нью-Йоркской фондовой бирже.

Акции AppLovin Corp. подскочили на 26,5% после того, как разработчик маркетингового программного обеспечения неожиданно завершил второй квартал с чистой прибылью, а выручка превзошла ожидания.

Также сильная квартальная отчетность стала причиной роста котировок акций владельца казино и гостиниц Wynn Resorts (SPB: WYNN) на 2,6%.

В то же время котировки акций Plug Power Inc. упали на 15,8%. Энергетическая компания в минувшем квартале получила чистый убыток больше, чем прогнозировалось.

Цена бумаг Krispy Kreme Inc. рухнула на 13,7%. Сеть кофеен-кондитерских, известная своими пончиками, получила чистую прибыль во втором финквартале, который закончился 2 июля, однако квартальная выручка оказалась хуже прогнозов рынка.

Dow Jones Industrial Average в четверг увеличился на 52,79 пункта (на 0,15%) - до 35176,15 пункта. Лидерами повышения среди компонентов индекса помимо Walt Disney стали акции Intel Corp. (SPB: INTC) и Salesforce Inc. (SPB: CRM), подорожавшие на 1,2%.

Значение Standard & Poor''s 500 за день повысилось на 1,12 пункта (на 0,03%) и составило 4468,83 пункта.

Индекс Nasdaq Composite по итогам торгов вырос на 15,97 пункта (на 0,12%) и достиг 13737,99 пункта.

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) опускаются в ходе торгов в пятницу, инвесторы оценивают опубликованные накануне данные об июльской инфляции в Соединенных Штатах.

Потребительские цены (индекс CPI) в США в июле выросли на 3,2% относительно того же месяца прошлого года, сообщило министерство труда в четверг. Аналитики в среднем прогнозировали повышение на 3,3%. Таким образом, инфляция ускорилась по сравнению с 3% в июне, когда показатель опускался до минимума с марта 2021 года. Темпы подъема цен усилились после замедления на протяжении 12 месяцев подряд.

Тем временем в пятницу стало известно, что ВВП Сингапура во втором квартале 2023 года вырос на 0,5% в годовом выражении, а не на 0,7%, как сообщалось ранее. Экономика города-государства растет уже 10 кварталов подряд.

Власти Сингапура ухудшили прогноз на 2023 год в целом и теперь ожидают, что рост экономики составит 0,5-1,5% вместо ожидавшихся ранее 0,5-2,5%. Снижение прогноза стало следствием слабого внешнего спроса, устойчивой инфляции и геополитической напряженности.

Биржи Японии в пятницу закрыты в связи с государственным праздником (День гор).

Китайский индекс Shanghai Composite к 8:39 мск упал на 1,25%, гонконгский Hang Seng - на 0,57%. Оба индикатора завершают неделю в минусе.

На Гонконгской фондовой бирже лидерами снижения выступают акции Country Garden Holdings (SPB: 2007) и Country Garden Services, падающие на 9,6% и 4,3% соответственно. Цена бумаг Geely Auto опустилась на 2,5%.

В Шанхае наиболее заметное снижение показывают акции Advanced Micro-Fabrication (-2,5%), China International Capital (-2,4%), East CRRC Corp. (-2,2%), Money Informa (-2%) и Ping An Insurance (-0,6%).

Акции Alibaba Group Holding (SPB: BABA) дорожают на 2,3%. Китайский интернет-гигант накануне сообщил о росте чистой прибыли в первом финансовом квартале в 1,5 раза, а также об увеличении выручки на 14%

Цена бумаг Semiconductor Manufacturing International Corp. снижается на 1,4%. Крупнейший китайский производитель микропроцессоров во втором квартале сократил чистую прибыль на 22%, выручку - на 18% на фоне слабого мирового спроса на микрочипы.

Южнокорейский фондовый индекс Kospi теряет 0,4% в ходе торгов, австралийский S&P/ASX 200 - 0,3%.

Бумаги Samsung Electronics Co., крупнейшего мирового производителя полупроводниковой продукции и смартфонов, дешевеют на 0,6%, капитализация горнодобывающей компании BHP снижается на 0,3%.

Цены на нефть эталонных марок слабо опускаются утром в пятницу после резкого снижения накануне.

Цена октябрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:10 мск составляет $86,25 за баррель, что на 15 центов (0,17%) ниже показателя на закрытие предыдущей сессии. В четверг эти контракты подешевели на $1,15 (1,3%) - до $86,24 за баррель.

Котировки фьючерсов на нефть WTI на сентябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) к указанному времени понизились на 14 центов (0,17%) и составили $82,68 за баррель. По итогам прошлой сессии они упали на $1,58 (1,9%) - до $82,82 за баррель.

Ранее на этой неделе обе марки обновили многомесячные максимумы. Несмотря на снижение накануне, они могут завершить в плюсе седьмую неделю подряд на ожиданиях дефицита топлива на мировом рынке.

"Рынок нефти был перекуплен после ралли на протяжении многих недель, однако сокращение добычи странами ОПЕК+ и улучшение прогнозов спроса остаются позитивными факторами", - отметила аналитик CMC Markets Тина Тенг.

Тем временем ОПЕК оставила в силе прежний прогноз, предусматривавший рост мирового спроса на нефть в 2023 году на 2,44 млн баррелей в сутки - до 102,01 млн б/с. В следующем году он увеличится еще на 2,25 млн б/с и достигнет 104,25 млн б/с, ожидает организация.

"Прогнозируется, что в 2024 году устойчивый глобальный экономический рост на фоне продолжающихся улучшений в Китае приведет к увеличению потребления нефти", - считают в ОПЕК.